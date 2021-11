Vorweihnachtszeit in der Innenstadt - Buden ja, aber mit Abstand

Neustadt (r/os). Noch ein Jahr ohne Weihnachtsmarkt? So wie man ihn kennt, wird es den auch 2021 nicht geben. Die Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) richtet keinen aus. „Nach derzeitigem Stand muss niemand auf Glühwein und Leckereien in der Vorweihnachtszeit verzichten, wenn auch erneut der Neustädter Weihnachtsmarkt aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht in gewohnter Form stattfinden kann“, teilt der Verein mit. In den vergangenen Wochen sei intensiv überlegt worden, ob und wie der Markt stattfinden kann. Steigende Inzidenzen und die Maßnahmen zur Eindämmung ließen jedoch nur eine abgewandelte Form zu. „Insbesondere auf das übliche bunte Bühnenprogramm müssen wir verzichten, ebenso auf die mittlerweile etablierte Vereinsbude“, so Vorstandsmitglied Volker Tiedgen.

Trotzdem „bemühen wir uns gemeinsam mit der Stadt, ein weihnachtliches Ambiente in der Innenstadt zu schaffen, dass der aktuellen Lage angepasst ist“, so Tiedgen. Sollte der weitere Pandemieverlauf keinen Strich durch die Rechnung machen, werden der Beschicker Michael Eick und weitere Betreiber ihre bekannten Stände als Einzelanbieter aufbauen, in Abstimmung mit der Stadt und den erforderlichen Abständen weitläufiger als sonst. Das ist auch so mit der Region abgestimmt. Besucher bekommen aber Crêpes, Schmalzkuchen sowie in diesem Jahr auch wieder mit Heißgetränken. Herzhaften Genuss bietet Plinkes Grillwagen. Auch die kleinen Innenstadtbesucher werden bei einer Karussellfahrt auf ihre Kosten kommen.

Die „schönste Weihnachtsbeleuchtung der Region“ (Tiedgen) dagegen wird in diesen Tagen montiert und lässt die Innenstadt ab dem 22. November erstrahlen.

