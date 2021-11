Falsche Polizeibeamte stoppen Autofahrer zur Kontrolle

Nur der „eDienstausweis“ gilt - Sind Daten das Ziel?

Neustadt (os). Dubiose Fahrzeugkontrolle am Donnerstagabend: Ein silbernes BMW-SUV stoppte am „Ziegeleiberg“ ein Auto. Im Heck des scheinbaren Polizeifahrzeugs leuchtete die Anzeige „Bitte folgen“. Zwei Männer stiegen aus, einer blieb an der hinteren, rechten Seite des kontrollierten Fahrzeugs, der andere kam zur Fahrertür. Er wies sich mit einer grünen Pappkarte als Polizeibeamter aus und kündigte eine Kontrolle an, ließ sich Papiere des Fahrers zeigen.

„Den alten, grünen Dienstausweis gibt es nicht mehr“, sagt Ralf Sebesta, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes bei der Polizei Neustadt. Die beiden Männer waren keine Polizeibeamten, zumindest das eine „Opfer“ wurde nicht zur Zahlung irgendwelcher Verwarngelder aufgefordert. Den Ermittlern liegen aber Hinweise auf weitere Kontrollen am selben Abend in Neustadt vor.

Sebesta betont, dass alle Polizeibeamten über einen neuen Dienstausweis im EC-Kartenformat verfügen (siehe Foto). Der neue Dienstausweis sei ein Hochsicherheitsdokument mit Foto und Name des Inhabers, der Wort-Bild-Marke der Polizei Niedersachsen und der Dienstausweisnummer. Aufgrund der integrierten elektronischen Nutzungsoptionen wird er als „elektronischer Dienstausweis“ oder einfach „eDienstausweis“ bezeichnet. Hologramme und weitere Merkmale sollen Fälschungen vorbeugen. „Kriminalbeamte können zusätzlich auch die bekannten Marken mit der Aufschrift ‚Kriminalpolizei‘ vorweisen, haben aber immer zusätzlich den neuen Ausweis“, erklärt der Hauptkommissar. „Es ist schon ungewöhnlich, dass Beamte in zivil hier bei uns Fahrzeuge anhalten und kontrollieren“, so der Ermittlungsdienstleiter.

Eine Personenbeschreibung der beiden Männern gibt es bisher nicht, auch das Kennzeichen des SUV ist unbekannt. Wer Hinweise dazu geben kann, sollte sich unter Telefon 05032/9559-0 an das Polizeikommissariat Neustadt wenden. Auch wüssten die Ermittler gern, wer gegebenenfalls noch von den Männern kontrolliert worden ist.

Ein Ermittlungsverfahren gegen die bislang unbekannten Personen wurde von Amts wegen eingeleitet. Ob die Daten der Kontrollierten jeweils das Ziel waren oder die Männer auf etwas anderes aus waren, bleibt vorerst offen.

Hinweise zum neuen Dienstausweis stellt die Polizei auch unter www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4905369 im Internet bereit.

