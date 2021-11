Die Corona-Lage am Montag: Aktuell 15 Fälle in vier Schulen - hohe Nutzung im Impfzentrum

Neustadt derzeit mit der niedrigsten Inzidenz in der Region

Neustadt (os). Nach dem Dutzend neuer Fälle am Freitag kamen über das Wochenende "nur" sieben weitere hinzu. Damit stieg die Zahl direkt Betroffenen seit Pandemiebeginn im März 2020 auf 1.781. Aktuell gelten 56 Menschen (-2) als "infiziert", dieser Wert nahm durch neun Genesungen im Vergleich zum Freitag ab. Insgesamt führt das Gesundheitsamt der Region nun 1.678 Genesene in der Statistik, weiterhin bleibt es bei 47 Todesopfern durch Corona im Stadtgebiet. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner nimmt leicht auf 79,6 (-2,2) ab. Das ist die niedrigste Inzidenz unter allen Städten in der Region - eine Lage, die sich nach Erafhrungen aus den vergangenen Monaten aber auch schnell und drastisch ändern kann.

Wie die NZ auf Nachfrage bei der Region erfuhr, gibt es derzeit 15 "infizierte" Schüler in vier Einrichtungen im Stadtgebiet. In Pflegeeinrichtungen ist derzeit dagegen kein Fall bekannt, einer in einer Kita.

Das Impfzentrum hat noch am Freitag die 1.000er-Grenze geknackt. Die Einzelauswertungen bis Donnerstag ergaben 95 Erst-, 35 Zweit- und 652 Booster-Impfungen.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 146,6 (+34,9) angegeben, die landesweite Hospitalisierung-Inzidenz steigt auf 4,5 (+0,3) und die Intensivbehandlungs-Quote nimmt auf 6,1 (+0,1) zu.

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard.

