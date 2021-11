Schuleinsatz für Karin

Otternhagen (os). Tempo 30 gilt vor Grundschule und Kindertagesstätte während des Tages, ob das auch eingehalten wird überwacht der städtische Blitzeranhänger von heute an bis zum Freitag. Geblitzt werden Fahrzeuge aber nur von 6 bis 18 Uhr, in der restlichen Zeit gilt Tempo 50.

Von Freitag an steht "Karin" an der Himmelreicher Straße, dort sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Ab dem 23. November folgt die Lindenstraße.

Beim zweiten Einsatz in Empede in der Vorwoche gab es erneut viele Verstöße. Auch dort wird nur tagsüber Tempo 30 vor der Kita überwacht. An drei Tagen waren insgesamt 160 Fahrer zu schnell unterwegs, der deutlichste Verstoß lag bei 62 Stundenkilometern.

