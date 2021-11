Radweg-Neubau soll morgen wirklich beginnen

Nun hat es angefangen: Seit Dienstag wird eine Brücken gegenüber der Franzseeeinfahrt für einen Radweg zwischen Mandelsloh und Helstorf gebaut. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Helstorf (os). Mit ersten Arbeiten für eine neue Radwegbrücke über die Leine im Zuge der Landesstraße 383 zwischen Mandelsloh und Helstorf beginnen am morgigen Dienstag die Arbeiten für einen Radweg zwischen den beiden Orten. Seit fast 40 Jahren gab es dazu immer wieder Anläufe, nun soll es tatsächlich losgehen.

In Höhe der Zufahrt des Franzseebades entsteht eine Brücke für den Radweg auf der Ostseite der Landesstraße. Dafür wird die Fahrbahn in diesem Bereich halbseitig gesperrt und der Verkehr durch eine Ampel an der Baustelle vorbeigeführt, falls erforderlich. Bauarbeiter vor Ort gehen jedoch davon aus, dass solche Sperrungen nur in Einzelfällen nötig werden.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Baukosten für die Radwegbrücke belaufen sich auf rund 250.000 Euro. Im kommenden Jahr wird dann weiter an der Radverbindung nach Mandelsloh gebaut. Die Leinebrücke in Helstorf muss für das Projekt ebenfalls noch verbreitert werden.

In einer vorherigen Version war fälschlicherweise von Bauarbeiten an der Leinebrücke berichtet worden, das wurde korrigiert.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1184 vom 20.11.2021