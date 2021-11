Ortsrat und Eltern wollen sich nicht mit dem Ratsbeschluss abfinden

Gespräche über Zukunft der Schule und Neubaugebiet stehen an

Vertrauensvolle Zusammenarbeit ließ sich nicht auf Knopfdruck erzeugen: Wiebke Osigus (v.li.) und Heike Stünkel-Rabe mit dem neugewählten Ortsbürgermeister Günter Hahn.

Mandelsloh (dgs). Es lief nicht rund im Ortsrat bei der konstituierenden Sitzung - dabei standen mit Grundschule und Ausweisung eines neuen Baugebiets zukunftsweisende Themen auf der Tagesordnung. Nicht zuletzt diese Themen waren es aber, die schon in der vergangenen Wahlperiode für Dissonanzen gesorgt hatten. Vertrauensvolle Zusammenarbeit ließ sich auch im neu zusammengesetzten Ortsrat nicht auf Knopfdruck erzeugen.

Dabei fiel die Wahl des Ortsbürgermeisters, wie zu erwarten, mit den Stimmen von CDU und UWG erneut auf Amtsinhaber Günter Hahn. Als Sprecherin der stärksten Fraktion konnte sich Heike Stünkel-Rabe auch bei der Stellvertreterwahl nicht durchsetzen. Der Posten ging an Tillmann Zietz von der CDU.

Hauptthema des Abends war wiederum die Schule. „Können wir noch etwas ändern an dem Ratsbeschluss?“, lautete die Frage, die Politiker und anwesende Eltern gleichermaßen bewegte. Wie berichtet, hatte sich der „alte“ Rat völlig überraschend für Helstorf als gemeinsamen Schulstandort im Norden entschieden. „Das ist gegen jegliche wirtschaftliche Vorstellungskraft“, erklärte Ortsratsmitglied Wiebke Osigus (SPD). Die Landtagsabgeordnete wies darauf hin, dass das Land Geld für die Schulen bereitstelle, das aber so nicht abgerufen werden könne: Den gemeinsamen Schulstandort Mandelsloh soll es nicht geben, Helstorf sei nicht soweit. „Wir verplempern Zeit und Geld“, ärgerte sich Osigus. Im Haushalt 2022/2023 stehe definitiv kein Budget für die Schule bereit.

Wie Ortsbürgermeister Günter Hahn mitteilte, hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Am gestrigen Freitag gab es bereits ein Gespräch mit dem Fachbereichsleiter Bau der Stadt, Jörg Homeier. Am kommenden Dienstag wollen Elternvertreter beim neuen Fachbereichsleiter Bildung in der Stadtverwaltung vorsprechen. Insbesondere bei der Kostengegenüberstellung für die beiden Schulen fragen sich Politiker wie Eltern, wie die Zahlen zustande gekommen sind. Ein entsprechender Fragenkatalog der Eltern an die Verwaltung wurde in der Sitzung überreicht.

Hahn betonte, dass der Ortsrat geschlossen hinter der Schule stehe. Einen Antrag der SPD auf Eigenständigkeit der Grundschule Mandelsloh wollte der Ortsrat derzeit nicht unterstützen. Hahn schlug vor, die anstehenden Gespräche abzuwarten und in der nächsten Ortsratssitzung am 9. Dezember zu entscheiden.

Ebenso will der Ortsrat in seiner Mehrheit mit dem neuen Baugebiet verfahren. Nachdem das Gebiet „Steinhagen“ wegen des geltenden Regionalen Raumordnungsprogramms nicht umsetzbar ist, brachte die SPD erneut das „Wiekfeld“ auf das Tableau. Hier gab es Zweifel bei der Mehrheit: „Geht das Wiekfeld wirklich schneller“, fragte UWG-Politikerin Antje Bergmann. Einig waren sich indes alle, dass die schnelle Ausweisung ein neues Baugebietes auch für die Zukunft der Schule ausschlaggebend sei. Die Verwaltung soll jetzt prüfen, wie ein Baugebiet am schnellsten umgesetzt werden kann.

Abschied nach 47 Jahren

Nach 47 Jahren verabschiedete sich die SPD-Politikerin Annegret Messerschmidt aus dem Ortsrat. 1974 wurde sie in das Gremium gewählt, 25 Jahre, von 1991 bis 2016 amtierte sie als Ortsbürgermeisterin. 211 Sitzungen standen auf ihrem Terminkalender - und manche davon waren lang, wie auch die mit ihrer Verabschiedung. Die Frage, wie sich der Ort weiterentwickele, werde sie auch weiter bewegen, sagte Messerschmidt. Die Schule, neue Baugebiete - das habe den Ortsrat schon immer beschäftigt, ebenso wie der Radweg nach Helstorf, der aber hoffentlich noch in diesem Jahr in Angriff genommen werde. Sie hoffe auf ein besseres Klima im Ortsrat. „Wir sind sind nicht für die Parteien da, sondern für das Dorf“, mahnte sie. sie werde die Arbeit weiter mit Interesse verfolgen.

