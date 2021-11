Der Rat ist jünger und weiblicher geworden

Zwölf neue Mitglieder - Vertreter für Gremien stehen weitgehend fest

Neustadt (os). Mit der neuen Ratsperiode gibt es gleich zwölf neue Gesichter im höchsten politischen Gremium des Stadtgebietes. Auch wenn damit nach wie vor mehr erfahrene Ratsmitglieder verbleiben, ist das Kommunalparlament jünger und weiblicher geworden. Zwei Frauen hatten den vorherigen Rat verlassen, sechs sind neu dabei. Auch der Altersdurchschnitt sank, obwohl auch ältere Mandatsträger in das Gremium eingezogen sind.

Jüngstes Ratsmitglied ist Edward-Philipp Pieper (Neustadt/FDP) mit 23 Jahren, ältestes Günter Hahn (Mandelsloh/UWG/75). Der Altersdurchschnitt liegt nun bei 55 Jahren.

Am längsten in der politischen Vertretung sind Frank Hahn (Hagen) und Thomas Stolte (Bordenau/beide CDU), die jeweils seit November 2001 ihre Mandate innehaben.

Der wichtige - allerdings nicht öffentlich tagende - Verwaltungsausschuss wurde einstimmig auf zehn Plätze vergrößert, so sind künftig trotz einer Gesetzesänderung die kleineren Parteien vertreten. Ohne diesen Beschluss hätte das anders ausgesehen. Im VA hat die SPD mit vier Vertretern nun die meisten Stimmen, sie entsendet Harald Baumann (Neustadt), Josef Ehlert (Mardorf), Heike Stünkel-Rabe (Amedorf) und Heinz-Günter Jaster (Nöpke). Für die CDU ziehen Christine Nothbaum (Otternhagen), Heinz-Jürgen Richter und Sebastian Lechner (beide Neustadt) ein. Mit Jasmina Cortese sind die Grünen vertreten, einen weiteren - zugelosten - Platz hatte die Partei, wie berichtet, an Peter Hake von der UWG abgetreten. Ute Bertram-Kühn nimmt das ebenfalls per Los erreichte Mandat für die FDP wahr. Die AfD hat ein stimmloses Grundmandat.

In die Gesellschafterversammlung der Steinhuder Meer Tourismus GmbH wurde Bürgermeister Dominic Herbst einstimmig entsandt, in deren Aufsichtsrat vertritt Mardorfs Ortsbürgermeister und neuer Ratsherr Hubert Paschke die Stadt künftig. In die Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Hannover Land sind Stefan Porscha und Melanie Stoy (beide CDU) sowie Heike Stünkel-Rabe (SPD) gewählt worden. Porscha sitzt auch als Vertreter in der Calenberg-Grubenhagensche Landschaft, einer Körperschaft ehemaliger Fürstentümer, die Gebäude besitzt und Beteiligungen an verschiedenen Versicherungen hält.

Wer künftig beim Wasserverband sowie bei den städtischen Wirtschaftsbetrieben die Stadt vertritt, ist noch offen, zu beiden Gremien soll es vorher noch unterschiedliche Beschlüsse geben, die in einer zusätzlichen Ratssitzung am Donnerstag, 25. November, ab 18 Uhr fallen könnten, gleiches gilt für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt.

Der ehemalige Vorsitzende des Vereins für internationale Beziehungen, Thomas Stolte, vertritt Neustadt als Mitglied des Rates für die Mitarbeit im Deutsch-Französischen Ausschuss der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas.

