htp verweist Glasfaser-Kunden auf Vertragswechsel zu „Rasannnt“

Übergang ohne Baukostenzuschuss bis zum 15. Dezember möglich

Neustadt (tma). Die angekündigte Kooperation der ehemaligen Glasfaser-Konkurrenten htp und „Rasannnt“ gleicht einem Rückzug des hannoverschen Anbieters aus Basse, Esperke, Helstorf, Metel, Scharrel und Otternhagen. Die beiden Unternehmen haben dazu eine gemeinsamen Mitteilung herausgegeben.

„Wir setzen uns für die Versorgung der Region mit Glasfaser ein, halten aber im Sinne eines schnellen Ausbaus einen parallelen Ausbau für wenig zielführend“, so htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann. In „intensiven Gesprächen“ habe man sich aber darauf geeinigt, dass Kunden, die einen Anschluss bei htp beauftragt haben, bis zum 15. Dezember kostenlos und ohne Baukostenzuschuss zu „Rasannnt“ wechseln können.

Die E-Mail, in der htp Kunden diese Nachricht überbringt, liegt der Neustädter Zeitung vor. Darin wird allerdings weder namentlich die Stadtwerke-Tochter noch der Stichtag in einem Monat erwähnt. „Ich halte das für eine wichtige Information, damit die htp-Kunden noch schnell bei den Stadtwerken Verträge machen können. Ich bin ja von Anfang an zweigleisig gefahren“, erklärt die Helstorferin Gudrun Rietig. Eine Stornierung ohne Sonderkündigungsrecht sei eine Frechheit: „Die lassen sich bei Anschluss von den Stadtwerken ja jetzt trotzdem noch die Monatsbeiträge bis zur regulären Kündigungsfrist bezahlen.“

Währenddessen kündigen die Stadtwerke als Mutterunternehmen für „Rasannt“ an, bereits in Helstorf, Metel und Otternhagen zu bauen. Abseits der Dörfer, in denen Kunden in der Vergangenheit auch Vorverträge mit htp abschließen konnten, laufen außerdem Arbeiten in Eilvese, Dudensen und Nöpke. Erste Kunden in Dudensen sollen noch vor Weihnachten an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

„Im letzten Jahr haben wir dank entsprechender Aufsichtsratsbeschlüsse damit beginnen können, Glasfaser im gesamten Neustädter Land auszubauen. Dieses Versprechen werden wir auch weiterhin einhalten“, schreibt “, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer. „In den letzten Monaten konnten wir den Aus-bau deutlich beschleunigen und freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden in den genannten Ortsteilen schon sehr bald Internet in Lichtgeschwindigkeit bieten zu können.“

