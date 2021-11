1,2 Terabyte Tierstimmen für die KGS - und zur Verbreitung

Karl-Heinz Garberding überreicht besondere Sammlung

Schulleiter Burkhard Jonck (v.re.) sowie die Schülervertreter Florian, Lennard und Marisa danken Karl-Heinz Garberding für das übergebene Tierstimmenarchiv. Foto: Seitz

Neustadt (os). „Es ist leiser geworden in der Umwelt“, die Kooperative Gesamtschule hat nun jedoch einen akustischen Schatz erhalten, mit dem Schüler schon vergessene oder nie gehörte Tierstimmen erleben können. Eine Sammlung, die laut KGS-Schulleiter Burkhard Jonck „über Jahrzehnte aus Leidenschaft entstanden“ ist, hat die Schule vom Ehrenvorsitzenden der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) geschenkt bekommen. Auf dem Datenträger befinden sich gut ein Terabyte an Dateien mit Tierstimmen aus der heimischen Fauna. Die sammelte Garberding schon seit seiner Jugend, setzte sie über Jahrzehnte publikumswirksam im Schulfunk von NDR, WDR oder Bayerischem Rundfunk, aber auch international ein. Die Sendungen sind ebenfalls Teil der naturnahen Datensammlung.

„Ich habe schon als Schüler versucht, die Natur zu bewahren, weil sie Erstaunliches bereit hält“, sagte der Biologe und passionierte Naturschützer. „Man kann etwas erreichen“, rief er den anwesenden Schülern zu, erinnerte an die wieder aufgeblühte Laubfroschpopulation in den Meerbruchwiesen. Garberding hofft, dass seine Sammlung Schüler dazu anregt, sich für den Erhalt der Natur einzusetzen. Schulleiter Jonck ist mit Verweis auf den Status als Umweltschule und zahlreiche Aktivitäten überzeugt, dass die Tierstimmen an der richtigen Adresse gelandet sind.

Künftig soll dieses Umweltwissen auch für andere Schüler - mindestens in Niedersachsen - „nur einen Mausklick entfernt sein“, wie Jonck es ausdrückte. Über den niedersächsischen Schulserver und die Bildungscloud sollen viele von Garberdings „Lebenswerk“ profitieren, wie Umweltlehrer Mathias Fuchs sagte. Über ihn und sein ÖSSM-Vorstandsamt kam der Kontakt zwischen Schule und Garberding zustande.

Bürgermeister Dominic Herbst dankte im Namen der Stadt als Schulträger für das Geschenk. „Sie haben viel Zeit Ihres Lebens der Natur und Ihrem Erhalt gewidmet“, sagte er an den Spender gewandt. Dafür wurde der heute 84-Jährige vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2014 mit dem Bundesverdienstkreuz, hat bis heute in seinem Einsatz aber kaum nachgelassen.

Ausgabe-Nr. 1183 vom 13.11.2021