Werner und sein Hühnerharem beschäftigen Scharnhorstschüler

Jeder Jahrgang kümmert sich eine Woche um das Federvieh

Piet (v.li.), Lina und Mia sammeln die noch warmen Eier aus dem Legebereich des Hühnermobils. Lenya hat das Misten übernommen. Foto: Seitz

Bordenau (os). „Das ist Henriette“, stellt Mila das Huhn auf ihrem Arm vor. Erst wenige Tage steht das Hühnermobil der Region Hannover an der Scharnhorstschule, die Erstklässler kennen ihre „Schützlinge“ trotzdem schon mit Namen. Das gehört zum Konzept, Fotos am Zaun und farbige Ringe an den Hühnerbeinen erleichtern das Kennenlernen.

„Wir haben schon lange versucht, das Hühnermobil zu uns zu bekommen“, sagt Lehrerin Barbara Siafakas. Nun hat es geklappt und Hahn Werner ist mit neun Hennen am Dorfteich zu Gast. In der ersten Woche ist die erste Klasse verantwortlich. „Die Schüler kümmern sich um Futter und Wasser, misten den Stall aus und sammeln die teilweise noch warmen Eier ein“, so Siafakas. Dabei lernen sie neben umfangreichem Fachwissen rund ums Huhn auch viel zu den Themen Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen und was es heißt, sich um Tiere zu kümmern.

Nach ihren Worten war es für die Kinder Liebe auf den ersten Blick, als das Federvieh ankam. Mit Begeisterung wurden große Steine und Äste aufgesammelt, um das Gehege ausbruchsicher aufzubauen. In den kommenden Wochen folgen noch die Jahrgänge zwei, drei und vier, bevor der Abschied ansteht.

Unterstützt werden die Kinder von ihren Lehrerinnen, aber auch von zahlreichen Eltern, die wechselweise am Wochenende die Tiere versorgen. Fachkundig betreut wird das Projekt durch Mitarbeiter des Biohofs Rotermund Hemme aus Brelingen. Diese führen die Kinder ausführlich und anschaulich in das Thema „Hühner“ ein und stehen während der ganzen Zeit als Ansprechpartner zur Seite.

Das Umweltbildungsprojekt Hühnermobil wird gefördert von verschiedenen Sponsoren und ist somit für die Schule und Kinder kostenfrei. „Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat“, sagt Schulleiterin Petra Ludwigs. Die Wartezeit hatte die Schule nicht ganz ohne Hühner bestritten, im vergangenen Jahr gab es bereits ein Projekt, bei dem befruchtete Eier in einer Brutmaschine im Klassenraum standen und das Schlüpfen der Küken beobachtet werden konnte.

