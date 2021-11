Panzer rollen durch das Neustädter Land

Luttmersen (os). Eine der ersten Kolonnenfahrten durch große Teile des Stadtgebietes stand heute für das Panzergrenadierbataillon 33 und den neuen Schützenpanzer "Puma" an. Soldaten fuhren mit sieben der Kampffahrzeuge plus weiterer Begleitfahrzeuge aus der Wilhemstein-Kaserne nach Langendamm in die dortige Clausewitz-Kaserne. Nach einem Tag mit Übungsaufgaben rollt die Kolonne am morgigen Freitag wieder zurück nach Luttmersen.

Für die Fahrt war eine Sondergenehmigung der Stadt erforderlich. "Solche Anträge gibt es nur noch sehr selten", sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Soweit durch die Fahrt Schäden aufgetreten sein sollten, werden diese durch den Bund reguliert, wie Gleue mitteilt. Neuralgischer Punkt auf der Route war der Bahnübergang in Himmelreich, dort verfolgten Stadtmitarbeiter selbst die - reibungslose - Vorbeifahrt.

