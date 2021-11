Die Corona-Lage am Donnerstag: Region setzt auf 2G

Hannover/Neustadt (tma). Während die Corona-Zahlen im Stadtgebiet mit einer 7-Tages-Inzidenz von 64,1 ( Stand Donnerstag) noch vergleichsweise niedrig liegen, sieht die Lage in der region Hannover mit einem Inzidenzwert von 118,5 düsterer aus. Die alndesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steht bei 5,9. Damit steigen die Fallzahlen sogar schneller als im Vorjahr.

„Diese Überschreitung ist nach fachlicher Einschätzung von Dauer“, so die erste Regionsrätin Cora Hermenau. „Ein dauerhaftes signifikantes Absinken des Wertes ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.“ Weil zu befürchten sei, dass es zu einer weiteren Zunahme kommen und die Behandlungskapazitäten überschritten werden, verschärft die Region in einer aktuellen Allgemeinverfügung nun die 2G-Regel. Somit sind viele Einrichtungen in geschlossenen Räumen nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich. Dazu zählen Gastronomie, Diskotheken, Clubs, Bars, Sportanlagen, Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen, Museen, Kinos, Theater, Zoos, botanische Gärten, Freizeitparks sowie ähnliche Betriebe.

Ausgenommen davon sind Kinder bis 18 Jahre sowie Erwachsene mit einer Kontra-Indikation - Letztere müssen beim Betreten einer Einrichtung einen negativen Corona-Test vorweisen.

Weiterhin können Veranstalter mit Hausrecht die Maßnahmen selbstständig nochmal verschärfen. Regeln aus alten Allgemeinverfügungen wie die Maskenpflicht gelten weiterhin.

„Derzeit ist regionsweit kein konkreter Infektionsherd mehr als ausschlaggebend erkennbar. Zwar waren in der Vergangenheit gehäufte Infektionsketten in Alten- und Pflegeheimen aufgetreten“, heißt es in der neuen Regelung der Region. Das Infektionsgeschehen sei allerdings diffus und nicht mehr räumlich eingrenzbar. „Aus diesen Gründen kann in der derzeitigen Situation nur auf die Gesamtinzidenz im Regionsgebiet abgestellt werden und die Maßnahmen müssen entsprechend im gesamten Regionsgebiet Anwendung finden.“

Im Stadtgebiet gelten seit Beginn der Pandemie gelten nun 1.762 (+12) Menschen als betroffen, aktuell sind 50 (+8) Menschen "infiziert". Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner bleibt bei 64,1. Genesene gibt es laut Gesundheitsamt der Region bisher 1.665 (+4), an Corona verstorben sind weiterhin 47 Neustädter.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 118,5 (+8,4) angegeben, die landesweite Hospitalisierung-Inzidenz sinkt leicht auf 4,0 (-0,1) und die Intensivbehandlungs-Quote steigt auf 5,9 (+0,2).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard.

