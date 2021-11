Kein Wasser in Teilen von Bordenau

Rohrbruch: Notversorgung an der Bäckerstraße

Bordenau (os). Ein Wasserrohrbruch an der Bordenauer Straße hat in Teilen des Ortes die Versorgung mit Trinkwasser lahm gelegt. Der Wasserverband Garbsen-Neustadt arbeitet bereits an der Behebung der Störung. Trotzdem wird bis etwa 14 Uhr in Teilen der Bordenauer Straße, der Masurenstraße und der Bäckerstraße kein Wasser aus den Leitungen kommen. Als Notversorgung stellt der Versorger einen Tankwagen bereit, der vor der Bäckerstraße 22 steht.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1183 vom 13.11.2021