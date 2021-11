Zum Impfen spendiert der Bürgermeister Bratwurst

Bratwurst für Biontech: Impfwillige werden am Freitag neben dem Gesundheitsschutz auch mit vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/os). „Das neue Impfangebot in der Neustädter Innenstadt ist gut angenommen worden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Darum dankt Bürgermeister Dominic Herbst Impfwilligen am Freitag mit einer besonderen Aktion.

Zu jeder Spritze, die das Impfteam der Region am Freitag, 12. November, im Impfzentrum an der Marktstraße 32 setzt, gibt es direkt vor der Tür von 10 bis 16 Uhr eine Bratwurst gratis. IZwischen 10.30 und 12 Uhr grillt der Bürgermeister persönlich. „Wir wollen das Impfen zu den Menschen bringen und so mithelfen, die Impfquote zu steigern. Dafür stelle ich mich gern hinter den Grill“, sagt das Stadtoberhaupt. Die Idee, die Impfbereitschaft mit Bratwürsten zu belohnen, stammt aus Thüringen und war dort sehr erfolgreich. Die Stadt Neustadt will damit auch das neue Impfzentrum bekannter machen und plant weitere Sonderaktionen.

Das Impfzentrum ist von montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet und steht allen Menschen offen. Geimpft wird ohne Termin mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Mitzubringen sind Personalausweis und Impfausweis (falls vorhanden). Die Einverständniserklärungen und Anamnesebögen für die Impfung liegen vor Ort auch in den Sprachen Englisch, Farsi, Arabisch, Französisch, Kurdisch und Türkisch bereit.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1183 vom 13.11.2021