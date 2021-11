Sieglinde Ritgen 47 Jahre ehrenamtlich für die Bürger tätig

Der scheidende Ortsbürgermeister Harry Piehl ehrte Sieglinde Ritgen für 47-jährige Tätigkeit im Ortsrat. Foto: Giebel

Andrea Czernitzki ist Piehls Nachfolgerin als Ortsbürgermeisterin.

Bordenau (gi). Es gab viel Beifall von den rund 20 Zuhörern für Sieglinde Ritgen bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrates im Dorfgemeinschaftshaus. Ortsbürgermeister Harry Piehl (SPD) ehrte sie für 47-jährige ehrenamtliche Arbeit in dem Gremium. Ritgen war ununterbrochen vom 1. Juli 1974 bis vor rund zwei Wochen Mitglied. „Ich habe mich gerne zum Wohle der Bürger engagiert“, sagte Ritgen. Besonders freute sie sich, dass ihr „Baby“, das Baugebiet „Questhorst“, nach etlichen Jahren nun umgesetzt wird. Es gibt bisher kein anderes Ortsratsmitglied im Stadtgebiet, dass auf eine noch längere Zeit als Mitglied in einem Ortsrat zurückblicken kann. Stellvertretende Ortsbürgermeisterin war Ritgen von November 1991 bis 31. Oktober 1996 und von November 2006 bis Oktober 2011 - unterbrochen nur von der Zeit, in der die SPD-Politikerin fünf Jahre Ortsbürgermeisterin war. Neben ihrem Engagement für ihren Ort war Sieglinde Ritgen Mitglied im Stadtrat von 1986 bis 31. Oktober 2016.

Für ihr Wirken im Ortsrat wurden Stefan Kuhn, Hans-Jürgen Hajek und Marc Danielzik ebenfalls geehrt.

Nicht wieder als Ortsbürgermeister kandierte Harry Piehl, der das Amt 15 Jahre lang innehatte. Einstimmig wurde Andrea Czernitzki (SPD) als seine Nachfolgerin gewählt. Wie berichtet hätte die SPD mit sechs von elf Mandaten aber auch über eine absolute Mehrheit im Ortsrat verfügt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1183 vom 13.11.2021