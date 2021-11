„Ausgewechselte“ Shooters besiegen den Tabellenführer

Till-Rouven Radtke (li.) setzt sich trotz harter Verteidigung durch. Fotos: Seitz

Auch die jüngsten Fans sind ob der gesteigerten Shooters-Leistung ganz aus dem Häuschen. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Ausgeprägter Optimismus war nicht das vorherrschende Gefühl unter vielen Fans in der Halle, bevor das Regionalliga-Heimspiel der TSV Neustadt temps Shooters gegen Tabellenführer Berlin Braves begann. Nach zuletzt drei Niederlagen und fehlendem Teamplay zeigten sich die Gastgeber aber wie ausgewechselt - und hatten die Zuschauer sofort auf ihrer Seite. Als es am Ende knapp zu werden drohte, gaben die einmal mehr alles - und es reichte zum 62:54-Sieg.

Traditionell stehen die Fans bis zum ersten Punkt ihrer Mannschaft, darauf mussten sie gegen Berlin lange warten. Erst nach 3:48 Minuten traf Blanchard Obiango zur Führung, denn auch die Gäste hatten da erst einen Freiwurf verwandelt. Bei den Shooters keine Spur vom zuletzt fehlenden Einsatz in der Defensive. Wenn auch unter dem gegnerischen Korb längst nicht alles gelang, hinten stand der TSV enorm sicher. Das 9:6 nach dem ersten Abschnitt erinnerten Beobachter dann auch eher an einen Handball-Zwischenstand.

Vier Fouls der Berliner zu Beginn des zweiten Viertels brachten die weiter in Bedrängnis, der Frust der Gäste steigerte sich bis hin zu einer Unsportlichkeit. Center Femi Oladipo warf den Ball gezielt auf den Kopf von Shooters-Aufbauspieler Till-Rouven Radtke. Die Neustädter blieben unbeeindruckt, trafen nun auch vorn besser. Mit einem Dreier zum 17:6 in der 13. Minute baute Dyon Doekhi die Führung zum ersten Mal zweistellig aus. Je ein Dreier von Jan-Luca Köster und Rishi Kakad gaben dem Team weiteren Schub und brachten die 27:13-Führung nach der ersten Halbzeit.

Nach der Pause kamen die Gäste besser eingestellt zurück und erzielten in wenigen Minuten acht eigene Punkte und verkürzten auf 27:21. Die Antwort der Shooters gab Dreierspezialist Kakad mit zwei Dreiern und die Führung wuchs wieder auf 33:21 an. Dieser Vorsprung wurde bis kurz vor Ende des Viertels verteidigt, doch dann versenkte Braves-Kapitän David Feldmann zwei Dreier und es ging nur noch mit einem knappen 39:34-Vorsprung in die letzten zehn Minuten.

Oladipo brachte die Gäste dann mit sieben Punkten auf 42:41 heran, für die Führung reichte das Zwischenhoch aber nicht. Die Shooters profitierten nun vom starken US-Center Brandon McLean und seinen sechs Zählern zum 48:43. Die Sporthalle der Leine-Schule war da längst ein Hexenkessel. Ein 8:0-Lauf brachte schon die Vorentscheidung. Auch wenn die Berliner alles versuchten Die Gäste versuchten zwar weiterhin alles, kamen aber nicht mehr heran. In der Halle wurde schon vor der Schlusssirene gefeiert.

„Es war ein sehr intensiv geführtes Spiel. Defensiv haben wir unser bestes Spiel in dieser Saison gemacht und alle Spieler haben sich voll reingehauen und so geholfen, dass wir diesen wichtigen Sieg eingefahren haben“, bilanzierte Coach Lars Buss. „Vielen Dank an die vielen Fans in der Halle, die uns heute so unglaublich lautstark zum Sieg gepusht haben“.

Es spielten: Doekhi (14 Punkte), Kakad (12), Obiango (11), McLean (9), Radtke (7), Köster (3), Alan Bause (2), Leo Müller (2), Nico Teichert und Jan-Malte Bonfils.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1183 vom 13.11.2021