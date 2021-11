Wieder ein Teilzeit-Einsatz für Karin

Empede (os). Bei ihrem ersten Einsatz in Höhe Feuerwehr und Kindergarten blitzte es fast im Drei-Minuten-Takt: Zwei Mal neun Stunden war der städtische Blitzeranhänger dort scharf geschaltet. Weil zur Sicherheit der Kita-Kinder zwischen 7 und 16 Uhr Tempo 30 gilt, wird diese Höchstgeschwindigkeit auch nur in diesem Zeitraum überwacht.

Seit dem heutigen Montag ist Karin nun erneut vor Ort, erst am Donnerstagvormittag zieht sie weiter. Ob die Quote aus vorbeifahrenden und geblitzten Autos dann wieder so hoch liegt, muss sich noch zeigen.

Basse ab Donnerstag und Otternhagen ab dem kommenden Montag sind die nächsten Stationen der rollenden Geschwindigkeitswächterin.

