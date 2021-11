Persönliche Schicksale öffentlich sichtbar machen

Antisemitismus und Rassismus auch aktuelle Themen

Am Mahnmal „Zwischen den Brücken“ wurden Rosen niedergelegt ...

und unter anderem auch an das Schicksal von Martha Hühnberg erinnert.

Neustadt (os). „Hanau ist überall“ - auch in der Kernstadt sind solche Aufkleber oder aufgeklebte Schriftzüge zu sehen. Unweit der ausgebrannten Shisha-Bar in der Mittelstraße prangt einer. Wer die Brandstiftung begangen hat, ist auch mehr als ein Jahr nach dem Feuer unklar. Für Hubert Brieden liegt ein rassistischer Hintergrund aber nahe, wie der Aktivist des Arbeitskreises Regionalgeschichte zum Auftakt der Gedenkfeier anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht sagte.

Was haben dieser Tag und der Brand in der Shisha-Bar miteinander zu tun? Es ist der Tatort. Bis 1938 war das Haus in der Mittelstraße die jüdische Synagoge. Brieden erinnerte an die Stürmung des Gotteshauses. Alle die zur Gedenkfeier gekommen waren, nahmen anschließend den selben Weg, auf dem auch die Ausstattung der Synagoge auf die damaligen Wiesen „Zwischen den Brücken“ gebracht wurden. Etwa dort, wo das Inventar verbrannt wurde, steht heute das Mahnmal zu Gedenken an die Verfolgung und Ermordung Neustädter Juden - ein lange verschwiegenes Thema in der Stadtgeschichte, wie Brieden erinnerte.

Überrascht war der Historiker dann am Mahnmal. Die neue stellvertretende Bürgermeisterin Jasmina Cortese (Grüne) las aus einem Brief der jüdischen Mutter Martha Hühnerberg, in dem sie die Polizei um Hilfe gebeten hatte, nachdem auch ihre Wohnung gestürmt worden war. „Nachbarn sahen dabei zu, niemand schritt ein“, erinnerte sie. Cortese ist überzeugt, dass im digitalen Zeitalter Antisemitismus und Rassismus „ein neues Tempo aufnehmen“. Deshalb sei es wichtig, „im öffentlichen Raum Zeichen zu setzen. Mit dem Mahnmal, mit Stolpersteinen und Gedenkveranstaltungen“. So reichen nach ihren Worten die „langen Schatten der Vergangenheit allzu oft in die Gegenwart“, deshalb gelte es, Licht ins Dunkel gegen das Vergessen zu bringen“, gerade in dem persönliche Schicksale öffentlich gemacht würden.

Superintendent Michael Hagen und Diakon Claus Crone von der katholischen Gemeinde mahnten ebenfalls, gegen Ausgrenzung aktiv zu bleiben.

