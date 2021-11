Personelle Weichen im Rat sind gestellt

Diskussionen um Ausschuss-Zusammenlegung und Rechnungsprüfungsamt

Wilhelm Wesemann (CDU/v.li.) ist wieder Ratsvorsitzender, Günter Hahn (UWG) bleibt sein Stellvertreter. Die Fachausschüsse führen Christina Schlicker (SPD/Jugend, Soziales, Integration und Teilhabe), Frank Hahn (CDU/Finanzen und Digitalisierung), Heinz Günter Jaster (SPD/Bau, Umwelt, Feuerwehr und Sicherheit), Anja Sternbeck (Grüne/Schule, Kultur und Sport) sowie Thomas Stolte (CDU/Betriebsausschuss ABN). Verwaltungsmitarbeiter Thorsten Lempfer leitet jetzt das Rechnungsprüfungsamt. Fotos: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Formell bedingt beschäftigte sich der neu gewählte Rat in seiner konstituierenden Sitzung vor allem mit sich selbst. Nach der rechtlichen Verpflichtung der Abgeordneten durch Bürgermeister Dominic Herbst, begann ein Wahlmarathon um Ratsvorsitz, Hauptausschuss, Ausschussvorsitzende und Vertreterposten in Organen, an denen die Stadt beteiligt ist.

Herbst hofft auf eine vertrauensvolle Arbeit mit dem gesamten Rat, auch Günter Hahn (UWG), der die Sitzung als Ältester eröffent hatte, rief unter Nutzung eines Ford-Zitates zur Zusammenarbeit auf. Bei den Wahlen zeigte sich aber schnell, dass die Rats-Mehrheit aus CDU, Grünen und UWG sicher steht und eigene Leute auf die meisten wichtigen Posten hob. Die SPD ist durch den Wechsel von Magdalena Itrich von der UWG zwar stärkste Fraktion, ging aber bei Ratsvorsitz und Stellvertreter ebenso leer aus wie bei den drei stellvertretenden Bürgermeisterposten.

Auch mit der Forderung, die Fachausschüsse für die Bereiche Bau und Umwelt mit Feuerschutz und Sicherheit sowie Schule mit Kultur und Sport nicht zusammenzulegen, konnten sich die Sozialdemokraten nicht durchsetzen. Mehrheitsgruppe, FDP, AfD und Einzelbewerber Kay Rudolf (Die Basis) stimmten für die Bündelung. SPD-Sprecher Harald Baumann hatte eine erhöhte Arbeitsbelastung moniert, aber auch den Bereich Feuerwehr schlechter repräsentiert gesehen. Sebastian Lechner (CDU) sieht gerade die Feuerwehr sogar besser vertreten, Stadtbrandmeister Torben Klingemann empfindet die neue Regelung ebenfalls als Aufwertung. Ute Betram-Kühn (FDP) hält angesichts der reduzierten Besetzungen von Ausschüssen - entsprechend der Landtagsentscheidung - die kleineren Fraktionen für besser vertreten.

Im wichtigen Verwaltungsausschuss hat die SPD vier Mandate, die CDU drei und die Grünen eins, über die beiden verbleibenden entschied das Los. Die FDP gewann eines, die Grünen gaben ihren zugelosten Platz an Peter Hake (UWG) ab. Der konnte dadurch zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt werden. Mit ihm ist das erneut Christine Nothbaum (CDU), neu auf den Posten wurde Jasmina Cortese (Grüne) gewählt.

Widerstand regte sich in Sachen Rechnungsprüfungsamt (RPA). Dessen Leitung war zuletzt mit Ute Neuwald kommissarisch besetzt. Verwaltungsmitarbeiter Thorsten Lempfer ist mit seiner A13-Besoldung durch die bisherige Aufgabe im Fachdienst „Interne Dienste“ aber nicht „amtsangemessen beschäftigt“ und hatte das eingefordert. Es gibt weitere A13-Posten in der Verwaltung, „das ist aber eine Entscheidung des Bürgermeisters“, kommentierte Lempfer nach seiner Wahl den Vorschlag. UWG und FDP hatten - wie beide betonten, unabhängig von der Person - gegen die Besetzung gestimmt, weil ihnen ein ordentliches Ausschreibungsverfahren für die wichtige Stelle fehlte.

Weitere Infos zum neuen Rat folgen in der nächsten Ausgabe

