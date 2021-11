Sonntag Gedenkfeier am Holocaust-Denkmal

Auch die Neustädter Synagoge wurde 1938 zerstört

Neustadt (r/dgs). Die Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Pogromnacht 1938 findet am morgigen Sonntag, 7. November, statt. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am ehemaligen Standort der Synagoge in der Mittelstraße 18. Von dort aus geht es zum Holocaust-Mahnmal „Zwischen den Brücken“, wo um 12 Uhr eine Gedenkfeier beginnt. Neben dem Bürgermeister oder einer seiner Stellvertreter werden auch Superintendent Michael Hagen, Claus Crone von der katholischen Kirchengemeinde und Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte sprechen. Erinnert werden soll an die Vertreibung und Ermordung der Juden in Neustadt. Auch hier wurde die Synagoge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerstört und die jüdischen Kultgegenstände zwischen den beiden Leinebrücken - an der Stelle, wo heute das Mahnmal steht - verbrannt.

Derzeit stößt die Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ im historischen „Rosenkrug“ an der Nienburger Straße auf großes Interesse. Die Ausstellung „Verschweigen und Erinnern - Die langen Schatten der NS-Diktatur“ wurde daher bis zum 19. November verlängert.Wie der Arbeitskreis Regionalgeschichte bekannt gibt, ist auch die Ausstellung „Jüdisches Leben in Neustadt a. Rbge.“ in der Volkshochschule Hannover-Land im Schloss Landestrost noch bis zum 2. Dezember zu sehen.

„In einer Situation, in der Menschen jüdischen Glaubens, Migranten und andere Minderheiten von Nazis und „Rechtspopulisten“ diskriminiert, bedroht, angegriffen und ermordet werden, erinnern die historischen Ereignisse daran, dass Antisemitismus und Rassismus in Deutschland schon einmal zum Massenmord führten“, betont Hubert Brieden.

