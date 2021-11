Meer Radio doppelt nominiert für den Landesmedienpreis

Beiträge vier und fünf innerhalb von vier Jahren im Rennen

René Oliver ist für den Landesmedienpreis nominiert. Foto: Meer Radio vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r). Die niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) vergibt am Donnerstag, 9. Dezember, zum 27. Mal den niedersächsischen Medienpreis für besondere journalistische Leistungen. Insgesamt wurden 21 Beiträge von Redakteuren regionaler sowie landesweiter Radio- und Fernsehsender nominiert. Unter den Nominierten sind auch der Meer Radio Volontär René Oliver und Kollege Sören Helms.

René Oliver ist in der Kategorie „Hörfunk - Förderpreis Nachwuchs“ mit dem Beitrag „Gibt es Blut 2. Klasse? Das Blutspendeverbot für Homosexuelle“ nominiert. „Es ist eine große Ehre für mich, nach einem Jahr bei Meer Radio gleich eine Nominierung für den Medienpreis zu bekommen. Mein Ziel mit diesem Beitrag ist weiter, zur Aufklärung über das Blutspendeverbot für Homosexuelle beizutragen und die Diskussion darüber weiter anzuregen“, sagte René Oliver nach Bekanntgabe der Nominierung.

Sören Helms konnte sich mit seinem Beitrag „Mobbing – das vergessene Problem“ eine Nominierung in der Kategorie „Hörfunk - Information“ sichern.

„Auch in diesem Jahr gestaltete sich die Arbeit wegen der anhaltenden Coronamaßnahmen nicht einfach, umso mehr erfreut es uns, dass wir trotz Einschränkungen auch weiterhin mit guter journalistischer Arbeit überzeugen konnten“, merkte Programmleiter André Gottschalk an.

„Wir sind gerade vier Jahre auf Sendung und schon fünfmal nominiert. Ich bin unheimlich stolz auf das gesamte Team von Meer Radio. Selbstverständlich drücken wir René Oliver und Sören Helms am 9. Dezember beide Daumen“, fügte Meer Radio Geschäftsführer Niklas Nülle hinzu.

Dotiert ist der niedersächsische Medienpreis mit insgesamt 15.000 Euro und wird in acht Kategorien vergeben. Aufgrund des Infektionsschutzes wird er auch in diesem Jahr ohne Publikum vor Ort im Rahmen einer digitalen Preisverleihung vergeben. Interessierte können am 9. Dezember online unter www.nlm.de dabei sein.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1182 vom 06.11.2021