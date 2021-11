Alte Rats-Mehrheit macht weiter

CDU, Grüne und UWG sind sich einiger denn je

Manfred Lindenmann (v.li.) und Jasmina Cortese von den Grünen, Willi Ostermann (UWG), Christine Nothbaum, Silvia Luft und Sebatian Lechner (alle CDU) und Bürgermeister Dominic Herbst bekräftigten den Willen zur weiteren Zusammenarbeit. Foto: Seitz

Neustadt (os). Streitpunkte, die von vornherien ausgeklammert werden - wie beim Start vor zwei Jahren Biogas, Schule Mandelsloh/Helstorf oder Rathaus - gibt es bei der Wiederauflage nicht mehr. Die Ratsmehrheit von CDU, Grünen und UWG will ihre Arbeit fortsetzen und ist sich scheinbar einiger denn je.

„Die Zusammenarbeit war verlässlich, zielführend und menschlich hat es gepasst“, sagt CDU-Fraktionssprecher Sebastian Lechner. Sein Grünen-Pendant Manfred Lindenmann betont die konstruktive Mehrheitsarbeit der beiden vergangenen Jahre. Die Grünen haben auch weitere Gespräche geführt, sich letztlich aber für die Fortsetzung der Kooperation entschieden, auch weil sie laut Lindenmann zahlreiche Punkte ihrer Politik durchsetzen konnten. „Klimaschutz wird weiter eine große Rolle spielen“, betont der Fraktionssprecher, bei Verkehrswende mit mehr Radverkehr, Wohngebieten ohne Öl- und Gasheizung und dem Photovoltaikausbau „wo immer das möglich ist“, sind die Partner nach Lindenmanns Worten einig. Biodiversität und Artenvielfalt sollen ausgebaut werden, dafür wird auch eine neue Stelle in der Verwaltung eingerichtet.

UWG-Sprecher Willi Ostermann freut sich, dass beide Partner trotz der Dezimierung seiner Fraktion zur Kooperation mit der UWG stehen, er hat wieder viele Schnittmengen und damit eine gute Basis für die Zusammenarbeit ausgemacht.

Lechner hatte betont, ein Ziel sei die verlässliche Mehrheit für und mit Bürgermeister Dominic Herbst, der dankte für die bisherige Zusammenarbeit und freut sich auf die Fortsetzung. „Die Ziele der Grünen beinhalten viel aus meinem Programm, daher passt das gut“, so Herbst. Er habe sich auf die Gruppe verlassen können, auch wenn es mal unterschiedliche Meinungen gab.

Die dörfliche Entwicklungsmöglichkeit für jeden Stadtteil ist laut Christine Nothbaum (CDU) ein vorrangiges Ziel der Mehrheitsgruppe, ebenso das Flächenmanagement, denn bei aller Entwicklung soll nicht zu viel versiegelt werden. „Wir möchten, dass die Stadt in die duale Erzieherausbildung einsteigt“, sagt Lechner mit Blick auf den Fachkräftemangel in den Kitas. Alle Grundschulen sollen erhalten und entwickelt werden, das Verkehrskonzept für die Innenstadt innerhalb der Ratsperiode stehen. „Die schwierige Finanzlage wird uns dabei beschäftigen“, so der CDU-Sprecher. „Fördergelder sollen deshalb noch strikter genutzt werden“, ergänzt Ostermann, Engagement der Bürger ebenso - etwa bei der Dorfentwicklung.

