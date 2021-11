Ein Mann vom Fach leitet bei der Stadt den Bereich Bildung

Dirk Sommer hat große Projekte vor sich

Erzieher und Pädagoge mit Verwaltungserfahrung: Dirk Sommer ist neuer Fachbereichsleiter Bildung in Neustadt.

Neustadt (os). Herausforderungen sollte nicht scheuen, wer derzeit Verantwortung im Bildungsbereich übernimmt. Bei der Stadtverwaltung ist die Leitung für Kindertagesstätten und Schulen, aber auch Soziales und Soziale Arbeit seit einem Monat in den Händen von Dirk Sommer. Der 47-Jährige tritt damit eine Stelle an, die es so bisher in Neustadt noch nicht gab. Vor zwei Jahren hatte der Rat beschlossen, den Fachbereich mit einer eigenen Führungskraft zu versehen, vorher waren die Aufgaben verschiedenen Verantwortlichen zugeordnet.

Der gebürtige Kölner lebt derzeit in Bremen, war dort zuletzt bei der Bildung-Senatorin für Kitas zuständig. Vorher leitete er als Geschäftsführer einen kirchlichen Kita-Verbund in Ostfriesland. Der verheiratete Familienvater hat eine Ausbildung zum Erzieher absolviert und später Musikpädagogik und Bildungsmanagement studiert.

Ein Blick auf die Zahlen und anstehende Aufgaben verdeutlicht die Wichtigkeit des Fachbereichs. Sommer ist Herr über derzeit 15 Kitas und 180 Erzieherinnen, dazu kommen zahlreiche Küchenhelfer in den Einrichtungen. Neben dem fortschreitenden Ausbau trotz Fachkräftemangel steht im Schulbereich bis 2026 der Ganztagsausbau an. Ab dann haben Kinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Bauvorhaben an Gymnasium und KGS stehen an, ebenso an Primarschulen, auch wenn nicht überall so viel zu klären ist wie in Mandelsloh/Helstorf. Auf dem Weg zum Ganztagsbetrieb möchte der Fachbereichsleiter dabei helfen, „für jeden Standort die passende Variante zu finden.

Verstärkung gibt es für all das auch personell. Nach Sommers Einstieg wurde nun auch die Fachdienstleitung Kitas neu besetzt, eine für Pädagogik zuständige Mitarbeiterin kommt in der Ebene darunter neu ins Team, ebenso eine Fachberatung für Sprachentwicklung. Dem Fachkräftemangel bei Erzieherinnen plant Sommer mit verbesserten „weichen Faktoren“, wie fachlicher Weiterentwicklung zu begegnen, außerdem wird die Stadt wohl in die duale Erzieherausbildung einsteigen.

Bürgermeister Dominic Herbst zeigte sich froh über den Einstieg des neuen Fachbereichsleiters, durch den der Verwaltungsvorstand auf fünf Mitglieder wächst. Sommer lernt seit seinem Dienstantritt Einrichtungen und Mitarbeiter kennen, ist nach eigenen Worten bisher begeistert vom großen Engagement in den Kitas. „Ich habe natürlich noch kein Konzept, möchte aber Synergien zugunsten von Kindern und Familien herstellen“, sagt er. Dabei setzt er besonders auf Beteiligung. Ein Elternbrief soll dazu in Kürze den Auftakt bilden und über die aktuelle Situation informieren, Gespräche mit dem Stadtelternrat der Kitas zielen ebenfalls in diese Richtung. Die Teilhabe von Kindern an Entscheidungen ist eines seiner „Steckenpferde“, ein weiteres sind Familienzentren.

Auf Dauer sollen Neustadt oder die Umgebung auch Lebensmittelpunkt werden, bisher pendelt der neue Fachbereichsleiter zwischen Bremen und Neustadt.

Engpass durch Corona und weitere Viren

Gleich mehrere Einrichtungen laufen derzeit im Notbetrieb, können also nicht für alle aufgenommenen Kinder Betreuung bieten. Das liegt laut Stadtverwaltung an Restmaßnahmen der Corona-Beschränkungen - so sind Gruppenmischungen noch nicht möglich. Aktuell grassieren RS-Viren auch im Neustädter Land, nachdem im vergangenen Winter die Immunsysteme durch Corona-Maßnahmen geschützt waren, schlagen sie nun teils umso heftiger durch.

