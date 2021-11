Wassermangel bedroht den Franzsee stärker denn je

Aus dem Seegraben fließt nichts mehr nach

Amedorf (os). Die Wasserlinie liegt aktuell 2,15 Meter unterhalb der Beckenkante, damit fehlen dem Franzsee auf etwa 6.000 Quadratmetern rund 1,50 Meter Wasser. „Derzeit haben wir so ziemlich Grundwasserniveau“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Franzsee-Initiative, Giani Hilliger. Sollte dieser Spiegel weiter sinken, wird auch für das Biotop ein weiterer Rückgang erwartet. Die Folgen sind schon jetzt deutlich: Von den Muscheln, die auf natürlich Weise auch den Franzsee reinigen, sind nach Schätzungen von Hilliger nur noch maximal zehn Prozent übrig. „Wir vermulchen hier auch noch, weil Laub nun liegen bleibt, statt mit dem Wasser abzufließen“, erklärt Mitstreiter Norman Kühn. Eigentlich ist das als EU-Badesee zertifizierte Gewässer nur eine Station des Wassers auf dem Weg vom Welzer und Evenser Moor zur Leine. Wie lange sich das Badevergnügen unter dem Motto „Moor statt Chlor“ noch erhalten lässt, scheint fraglich. Die Messungen zur Wasserqualität sind schon jetzt kaum noch möglich.

„Wir wollen verhindern, dass dieses Kleinod kaputt geht“, bekräftigt Kühn, der Verein fühlt sich aber auch ein Stück weit allein gelassen. Schon 2019 (wir berichteten) war der Pegel fast genauso niedrig. Auch damals kam aus dem Seegraben, der vom Moor her kommt, wenig Wasser nach. Das Problem hat sich zuletzt unter anderem dadurch verschärft, dass der Zulauf für eine Fischteichanlage unzulässig umgeleitet wurde. „Ein Ortstermin mit Stadt und Region hat das bestätigt, daraufhin durften wir das Stauwerk zurückbauen“, sagt Kühn. Allerdings liegen die Teiche zwischenzeitlich auch weitgehend trocken und werden einem E-Mailverkehr nach wohl aufgegeben.

Grundwasser in den Franzsee pumpen wollen die Mitglieder der Initiative allerdings nicht mehr. „Das ist vertane Liebesmüh“, so Hilliger, denn der Pegel sinkt letztlich in gleichem Maße ab. Schon die Grundwassernutzung für die vermehrt praktizierte Feldberegung steigert nach Meinung des Vorstandes das Franzsee-Problem.

Helfen könnte eine Umleitung des Schelbwischgrabens. Dann würde Wasser erst durch den Franzsee fließen, statt direkt in die Leine. Der See ist der letzte Punkt unter einer Reihe von Anliegern des Grabens. Nachdem die Lage 2020 leicht verbessert war, sieht es derzeit schlecht aus. „Die Rutsche konnte schon den dritten Sommer in Folge nicht genutzt werden“, so Hilliger. Seine Mitstreiter und er hoffen auf weitere Unterstützung, ohne die dem EU-Badesee das baldige Aus droht.

Badebetrieb ist Vereinszweck

Das Franzseebad ist mehr als ein Freibad. Den Badebetrieb zu gewährleisten, ist seit Übernahme von der Stadt aber Zweck der dafür gegründeten Initiative. Mit Sauna, Beachvolleyballfeld und Grillplatz ist das Areal zwar eine Begegnungsstätte über das Schwimmen hinaus, wie attraktiv die aber ohne Bademöglichkeit bliebe, scheint fraglich.

