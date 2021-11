Ab Montag wird an Wochentagen ohne Termin in der Marktstraße geimpft

Impfteam der Region führt Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen durch

Links wird geimpft und rechts getestet. Neustadt hat als eine von vier Städten in der Region ein ständiges Impfteam vor Ort.

Neustadt (r/dgs). Impfen ohne Termin - das ist ab Montag, 8. November, montags bis freitags an der Marktstraße 32 möglich. Jeweils von 10 bis 16 Uhr ist dort ein Impfteam der Region vor Ort und führt Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer durch.

„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, kurzfristig ein festes Impfangebot hier in unserer Stadt zu etablieren“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Das Stadtoberhaupt hatte sich dafür eingesetzt, allen Neustädterinnen und Neustädtern, aber auch den Menschen aus den Nachbarkommunen einen unkomplizierten, terminfreien Zugang zur Impfung gegen das Corona-Virus zu ermöglichen. Ähnliche Angebote

wird es ab kommender Woche auch in Springe, Burgdorf und Laatzen geben.

Das neue Impfzentrum zieht in das Ladenlokal Marktstraße 32, wo Apotheker Olrik Becker bereits ein Corona-Testzentrum betreibt. Künftig heißt es dann an der Tür: „links zum Impfen und rechts zum Testen, bitte!“„Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Becker und dem Gesundheitsamt der Region Hannover für diese unkomplizierte Kooperation“, erklärt Bürgermeister Herbst. Die Organisation und Einrichtung des Impfzentrums gelang durch reibungslose Zusammenarbeit in nur wenigen Tagen. Für die Impfung ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Mitzubringen sind Personalausweis und Impfausweis (falls vorhanden). Die Einverständniserklärungen und Anamnesebögen für die Impfung liegen vor Ort auch in den Sprachen Farsi, Arabisch, Französisch, Kurdisch und Türkisch bereit.

Für Minderjährige gelten besondere Regelungen. Sie sollten im besten Fall in Begleitung eines der Erziehungsberechtigten sein. Ansonsten ist unbedingt eine schriftliche Einverständniserklärungn erforderlich. Zusätzlich muss eine Kopie des Personalausweises des unterzeichnenden Erziehungsberechtigten vorgelegt werden, mit der die Echtheit der Unterschrift überprüft werden kann. Wenn bei nicht verheirateten Sorgeberechtigten ein gemeinsames Sorgerecht besteht, müssen beide Erziehungsberechtigten unterschreiben oder es muss eine entsprechende Erklärung vorliegen, dass einer die Zustimmung zur Impfung unterschreiben darf.

