Teenager angefahren und ohne Angaben verschwunden

Neustadt (os). Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag ein 13-jähriger Fußgänger angefahren und verletzt wurde.

Zwischen 15 und 15.15 Uhr war der Junge an der Wunstorfer Straße, in Höhe der Zufahrt zum Trinkgut-Markt von einem grauen Kleinwagen erfasst worden, der vom Parkplatz nach rechts auf die Straße abbiegen wollte. Das Unfallopfer erlitt nach ersten Erkenntnissen Verletzungen am Bein.

Der Fahrer unterhielt sich laut Polizeibericht kurz mit dem Jugendlichen, setzte dann aber seine Fahrt fort, „ohne seinen Pflichten nachzukommen“, wie die Ermittler festhalten. Deshalb gibt es von ihm keine Personalien.

Die Polizei Neustadt sucht Augenzeugen, die sich unter Telefon 05032/9559-0 melden sollten.

