Käßmann: „Ich bin froh, dass wir heute unsere Stimme erheben“

Ehemalige Landesbischöfin predigt auf Friedensandacht

Margot Käßmann im Gespräch mit Pastor Marcous Buchholz über Krieg und Frieden.

Neustadt. Die Liebfrauenkirche war am Dienstagabend so gut gefüllt wie zu Weihnachten. Die Organisatoren der Ausstellung „Frieden geht anders - aber wie?“ hätten sich keinen besseren Auftakt wünschen können als eine Friedensandacht mit Margot Käßmann. Die ehemalige Landesbischöfin, immer präsent in den Medien, scheint auch in Neustadt eine Fangemeinde zu haben.

Mit dem Satz „Nichts ist gut in Afghanistan“ bezog sie bereits 2010, damals noch als EKD-Ratsvorsitzende, in ihrer Neujahrspredigt Stellung gegen den Krieg - und erntete dafür jede Menge Kritik. Dass Kirche nicht politisch sein darf, ist für sie nicht akzeptabel - und es stimme auch nicht. Kirche sei immer politisch gewesen, habe während der beiden Weltkriege und während der Nazizeit geschwiegen, klagt die Theologin an. „Ich bin froh, dass wir heute unsere Stimme erheben“, so Käßmann vor rund 150 Zuhörern in der Liebfrauenkirche.

Kein Gebot sei so schwer zu befolgen wie „Liebet eure Feinde“ - das sei doch naiv oder sogar weltfremd, nennt Käßmann selbst oft angeführte Kritikpunkte. Sie habe immer Menschen wie Martin Luther King und seine zutiefst pazifistische Einstellung bewundert. Die Ausstellung will Alternativen zum Krieg aufzeigen. „Erst dem anderen zuhören, bevor Panzer rollen“, mahnt Käßmann an.

Nach der Andacht stellt sich die Theologin in einer Podiumsdiskussion mit Pastor Marcus Buchholz auch den Fragen der Zuhörer. Wiederum ist der Krieg in Afghanistan Thema, aber auch Corona. Hat die Pandemie die Menschen verändert, ist das Sein wichtiger geworden als das Haben? Käßmann zeigt sich enttäuscht, viel sei da nicht passiert, bedauert sie.

Fest steht, dass die Kirche zu einer Minderheiten-Institution wird. Da gibt sich die ehemalige Landesbischöfin eher optimistisch: Zur Wende seien die Kirchen voll gewesen, danach wieder leer. „Wir beten trotzdem weiter“, erklärt sie unter dem Applaus der Zuhörer. dgs

