War das der Tiefpunkt? Shooters üben verstärkt die Defensive

Niederlage in Bramsche bringt Basketballer in Abstiegsnähe

Hängende Köpfe, ratlose Gesichter: In Bramsche gab es für die Shooters wieder keine Punkte, überlegen war der Gegner aber nicht. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Das Auswärtsspiel bei den Red Devils Bramsche endete aus TSV-Sicht symptomatisch: Blanchard Obiango hätte mit einem Korbleger noch die Chance für geringfügige Ergebniskosmetik gehabt, legte den Ball aber daneben. Mit dem 87:74-Heimsieg der Bramscher war die dritte Shooters-Niederlage in Folge besiegelt. Das Team von Coach Lars Buss liegt immerhin noch vor den Abstiegsrängen an Position zehn der Regionalliga-Tabelle. Wenn das noch nicht der Tiefpunkt war, stehen den TSV Neustadt temps Shooters aber harte Zeiten bevor. Am Samstag ab 19.30 Uhr ist Tabellenführer „Berlin Braves 2000“ zu Gast in der Sporthalle der Leine-Schule.

Am Montag hatte der Trainer seinem Team noch einmal nachdrücklich ins Gewissen geredet. „Wir müssen als Team agieren und kämpfen bis zum Schluss“, war seine Forderung. Dazu gehört auch, dass besser positionierte Spieler angespielt werden. Gerade bei den sogenannten Assists sehen die Shooters in den Spielstatistiken nicht gut aus. In dieser Woche wollte Buss aber verstärkt das Defensivverhalten trainieren lassen, damit der TSV gegen Würfe aus der Distanz nicht so anfällig ist.

Die Partie in Bramsche hatte mit einem 0:7-Rückstand begonnen, am Ende des Viertels blieb der Abstand beim 10:17 gleich. Im zweiten Abschnitt schienen die Gäste aus Neustadt erstmals in die Partie zu finden, gingen durch einen 0:11-Lauf sogar 20:21 in Führung. Bis zur Pause war der mit dem 37:33 aber wieder dahin. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drehten die Shooters noch einmal auf, gingen 39:42 in Führung. Dann bekam die Defensive jedoch die Distanzschützen der Bramscher nicht in den Griff, diese waren mehrfach mit Dreiern erfolgreich. Vier Minuten vor Schluss lag der TSV mit 79:58 am deutlichsten zurück. Zwei Minuten später traf Dyon Doekhi die beiden ersten und einzigen Shooters-Dreier des Spiels. Auch die ersten vier Punkte von Neuzugang Alan Bause konnten die Neustädter nicht mehr retten. Buss haderte hinterher vor allem mit der Chancennutzung. „Nur zwei von 16 Dreiern sind zu wenig“, auch die zahlreichen vergebenen Möglichkeiten unter dem Korb ärgerten ihn. Wenig erbaut vom Spiel ihrer Mannschaft zeigten sich auch die mitgereisten Fans „Blue Boys/Blue Girls“. Nach langer Anfeuerung, standen sie in den Schlussminuten mit dem Rücken zum Spielfeld.

Es spielten: Doekhi (25 Punkte), Till-Rouven Radtke (14), Brandon McLean (14), Obiango (13), Bause (4), Galiano (4), Köster, Bonfils und Teichert.

