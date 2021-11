Mitfahrbänke werden offiziell eröffnet

Eilvese/Hagen (os). Jetzt geht es auch offiziell los: Am Freitag, 5. November, ab 16 Uhr werden die insgesamt drei Mitfahrbänke in beiden Orten feierlich eingeweiht. Wie berichtet stehen sie in Hagen (Hahns Kartoffelhof) sowie in Eilvese (Biermanns Hof und Kleeblattstraße), die beiden an Bänke an den Höfen können zur eröffnung Probe gesessen werden.

Alle Kooperationspartner des Projektes sind vor Ort und beantworten Fragen. Interessierte Autofahrer, die das Projekt aktiv unterstützen möchten, können sich vor Ort auch direkt registrieren lassen. Für die Anmeldung sind Führerschein und Kfz-Zulassung erforderlich. Registrierte Autofahrer erhalten einen Aufkleber für ihre Windschutzscheibe.

Ziel des Kooperationsprojekts zwischen der Region Hannover, Stadt Neustadt sowie den Vereinen Bürger für Eilvese und Dorfgemeinschaft Hagen ist die

Stärkung und Ergänzung des Mobilitätsangebots zwischen den beiden Dörfern, unabhängig vom Individualverkehr. Mitfahrbänke verfolgen ein einfaches Konzept indem sie Menschen, die eine Mitfahrgelegenheit benötigen und Menschen, die eine solche bieten können, zusammenbringen. "Somit leisten Mitfahrbänke einen Beitrag zur Daseinsvorsorge, und fördern den Gemeinsinn sowie die Hilfsbereitschaft untereinander", heißt es von der Stadt Neustadt.

Weitere Infos sind unter www.neustadt-a-rbge.de/leben-in-neustadt/mobilitaet/mitfahrbaenke zu finden. Dort können sich Autofahrer ebenfalls registrieren.

