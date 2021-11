„I’m walking“: Künstler laden ein zum Atelierspaziergang

Und ab Freitag Ausstellung im Schloss Landestrost

Neustadt (r/dgs). Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Schon im Frühjahr 2020 sollte der Atelierspaziergang unter dem Motto „I’m Walking - Spazierengehen“ stattfinden - und wurde als filmischer Atelierbesuch schließlich ins Internet verlegt. Jetzt wird das Kunstereignis nachgeholt: An den beiden Sonntagen, 7. und 14. November, öffnen 31 Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers auf und laden zu einem Blick in ihre Arbeitsstätten ein. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 18 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist frei.

Sich mit dem Spazierengehen -auch künstlerisch -zu befassen, steht in einer längeren Tradition. Die beteiligten Kunstschaffenden zeigen ihre vielfältigen Ansätze dazu auch von Sonnabend, 6. November, bis Sonntag, 5. Dezember, in einer Gemeinschaftsausstellung im Schloss Landestrost. In der Ausstellung vertreten sind zudem Arbeiten des im vergangenen Jahr verstorbenen Künstlers Frank Popp. Die Vernissage findet am Freitag, 5. November, um18 Uhr, statt. Geöffnet ist donnerstags bis sonnabends von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr sowie zu den Konzerten im Schloss. Der Eintritt ist frei.

