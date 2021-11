Karin kann auch mit Zettelschmuck blitzen

Immer wieder an der Landwehr ...

Neustadt (os). Wenn der städtische Blitzeranhänger am Standort Landwehr positioniert wird, scheint das Unbekannte immer wieder zu Aktionen zu provozieren. Schon bei einem der ersten Einsätze im vergangenen Jahr wurde „Karin“, wie das Gerät heißt, mit Flaschen beworfen und beschädigt. Auch in der vergangenen Woche gab es wieder zwei Vorfälle. Zunächst hatte jemand Papptafeln vor die Fenster gestellt, einen Tag später waren die Öffnungen für den Blitz mit A4-Papier beklebt. NZ-Leser Mario Pittau hatte das gesehen und im Bild festgehalten - vielen Dank. Ausgelöst wird das Gerät trotzdem, einige Fotos im Dunkeln könnten jedoch schwer erkennbar sein. Autofahrer bemerken durch das weiße Blatt auch den Blitz weniger deutlich.

Im November stehen acht Standorte auf Karins Plan: Ab dem 4. des Monats steht sie in Lutter, vom 8. an in Empede, wo es beim Premiereneinsatz enorm viele Verstöße in kurzer Zeit gab. An der Basser Straße wird der Blitzer ab 11. November stehen (50 erlaubt), vom 15. an in Otternhagen vor der Schule. Die Himmelreicher Straße (50) ist noch einmal eine Premiere, dort blitzt Karin ab 19. November, bevor vom 23. November an die Lindenstraße (30) kontrolliert wird. An der Wunstorfer Straße (50), Höhe Frosch, kommt der Blitzer ab 26. November zum Einsatz, drei Tage später ist die K 333 in Poggenhagen (50) ebenfalls zum ersten Mal Kontrollort. Ab dem 2. Dezember gibt es dann teure Fotos in Helstorf an der Walsroder Straße (50) - allerdings nur, wenn man sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten.

