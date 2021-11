Komödie mit Starbesetzung

TKK lädt in die Aula des Gymnasiums ein

TKK lädt zur Komödie mit Christine Neugebauer und Christine Urspruch ein.

Neustadt (r/dgs). Mit der Komödie „Celine“ gastieren gleich zwei bekannte Schauspielerinnen am Samstag, 20. November, in Neustadt: Christine Neugebauer und Christine Urspruch spielen die Hauptrollen in dem Boulevard-Stück um den Möchtegern-Al-Capone, der versucht in eine Luxusvilla einzubrechen. Celine und ihre Haushälterin Anna nehmen den Amateurgauner unter ihre Fittiche. Sehr bald entdecken sie in dem Jungen jedoch Talente, die niemand für möglich gehalten hätte. Der Coup scheint perfekt - bis Celines Sohn mit seiner neuen Freundin auftaucht - und sie die Vergangenheit wieder einholt …

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr im Theater des Gymnasiums an der Gaußstraße. Der Theater- und Konzertkreis (TKK) weist darauf in, dass er seine Veranstaltungen auf die 2G-Regelung umgestellt hat. Die entsprechenden Nachweise sind von den Besuchern beim Einlass vorzuzeigen. Durch die Umsetzung der Hygieneregeln wird die Einlasskontrolle zeitaufwändiger, und die Besucher werden gebeten frühzeitig zu erscheinen. Ab sofort können Tickets erworben werden in der TKK-Vorverkaufsstelle, Marktstraße 5 (Tourist-Info), dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 11 Uhr sowie über die Homepage www.tkk-neustadt.de, per E-Mail buero@tkk-neustadt.de oder per Telefon 05032/61799.

