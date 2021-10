Glasfaser-Wettbewerb: htp strebt Kooperation mit „Rasannnt“ an

Fehlende Plakate sorgten für Spekulationen um Rückzug

Neustadt (tma). Anfang August erhitzte sich der Wettbewerb um den Glasfaser-Ausbau im Norden zwischen htp und „Rasannnt“, nun scheint dies zu einem vorzeitigen Ende gekommen zu sein. Die Werbeplakate von htp sind im Stadtgebiet verschwunden, viele deuten dies als Aufgabe des Telekommunikationsanbieters.

„Wir haben gehört, htp zieht sich zurück“, schreibt auch Dieter Lindauer, Chef der Stadtwerke - das Mutterunternehmen von „Rasannnt“. Sein Unternehmen baut aktuell in Helstorf, Metel und Otternhagen aus. Für die umkämpften Dörfer im Norden wurden erst kürzlich hohe Vorvertragsquoten verzeichnet. Die hannoversche Konkurrenz htp wollte bis Ende September eine Quote von 40 Prozent erreichen und dann in die beschleunigte Planung gehen - dieses Ziel scheint nun nicht erreicht worden zu sein.

Bestätigen möchte Unternehmenssprecherin Kathrin Mackensen die Gerüchte aber nicht: „Unsere Werbung läuft nur einen begrenzten Zeitraum“, sagt sie zu den fehlenden Plakaten. Doch eine klare Tendenz zum Ausgang des Wettbewerbs lässt sie durchblicken: „Wir haben natürlich sehr wohl verstanden, dass die Stadtwerke ebenfalls ausbauen wollen.“ Doch es scheint eine überraschende Partnerschaft der Konkurrenten bevorzustehen. „Wir eruieren gemeinsam mit den Stadtwerken, wie wir kooperieren wollen“, so Mackensen.

Der Schritt kommt nach einem offenen Brief des htp-Geschäftsführers Thomas Heitmann an Bürgermeister Dominic Herbst, in dem die Nähe von „Rasannnt“ zur Verwaltung ein Thema war. Die beiden Telekommunikationsunternehmen betonten mehrfach eine „gute Zusammenarbeit“, doch ganz ohne Seitenhiebe kam der Wettbewerb nicht aus.

In der Vergangenheit konnten sich bereits „Northern Access“ und „Deutsche Glasfaser“ nicht genügend Vorverträge sichern. „Rasannnt“ betonte währenddessen, sich als Versorger für das gesamte Stadtgebiet zu sehen und unabhängig von einer Vorvertragsquote alle Dörfer bis 2023 anschließen zu wollen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1181 vom 30.10.2021