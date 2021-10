Crazy Horns“ und „Leinegarde“ wieder gemeinsam auf der Bühne

Auftritt am 11. Dezember - Vorverkauf beginnt am Montag

Die „Leinegarde“ wird beim Konzert schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf ihr neues Showprogramm geben.Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Unter dem Titel „Ein musikalisches Rendezvous“ laden die Musikgruppen „Crazy Horns“ und „Leinegarde“ am Samstag, 11. Dezember, zu einem Konzertabend in die Aula des Gymnasiums ein. In einem zweistündigen Programm melden sich die Neustädter Musikgruppen nach einer auftrittsarmen Zeit zurück auf die Bühne. Auch wenn die Veranstaltung am Vorabend des dritten Advents zu vorweihnachtlicher Stimmung einlädt, handelt es sich dennoch um kein Weihnachtskonzert, wie die Organisatoren betonen. Vielmehr ist ein rundes Arrangement quer durch das Repertoire sowie ein kleiner Vorgeschmack auf das neue Showprogramm der „Leinegarde“ und musikalischen Überraschungen auf Seiten der „Crazy Horns“ geplant.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Um einen reibungslosen Ablauf mit Impf-, Genesenen- oder Testnachweis zu gewährleisten, ist Einlass bereits um 18 Uhr. Mitgebrachte Selbsttests können vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden. Tickets gibt es ab Montag im Bistro „C´est la vie“ oder online unter crazyhorns@leinegarde.de.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1181 vom 30.10.2021