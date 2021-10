Auch nach den Herbstferien keine mobilen Luftreinigungsanlagen in Schulen und Kitas

Nachfrage riesig - Vergabeverfahren läuft - Förderanträge gestellt

Neustadt (dgs). Es ist ein „Deja vu“: Die Herbstferien sind zu Ende, die Temperaturen fallen, die Corona-Inzidenzen steigen - und in den meisten Klassenräumen und Kindertagesstätten gibt es immer noch keine Luftreinigungsanlagen. Dabei hatte der Rat schon im Sommer 900.000 Euro bereit gestellt, um rund 230 mobile Geräte zu beschaffen.

Das Vergabeverfahren läuft - wie vorgeschrieben europaweit - und das dauert. „Wir sind bemüht, die Geräte so schnell wie möglich heranzubekommen“, betont Thomas Völkel, Leiter des Fachdienstes Immobilien. Die Nachfrage sei natürlich riesig, betont Völkel, der auch mit Kostensteigerungen rechnet. Um eine Förderung zu erhalten, müssten die Geräte über einen gewissen Standard verfügen.

Dabei ist der Nutzen dieser mobilen Luftreinigungsgeräte wissenschaftlich nach wie vor umstritten. Das Prinzip: Sie saugen Raumluft an, filtern sie und geben sie wieder in den Raum ab. Neben nicht unerheblichen Stromkosten entstehen Folgekosten für die Filter, die regelmäßig gereinigt werden müssen. Die Schulbehörde ordnet trotz solcher Geräte von der Größe eines Gefrierschrankes eine regelmäßige Fensterlüftung in den Klassenräumen an.

Effektiver ist offenbar der Einbau sogenannter raumtechnischer (RLT) Anlagen. „Diese Anlagen saugen Frischluft an, erwärmen sie und leiten sie in die Räume“, erläutert Völkel. Der Einbau sei aber technisch und baulich sehr aufwändig, macht der Fachmann deutlich. „Das ist eine echte Herausforderung und bindet Personalkapazitäten“, so Völkel, andere Projekte an Schulen und Kindergärten müssten dann möglicherweise verschoben werden, warnt er vor. „Wir haben insgesamt 18 Förderanträge gestellt und auch bereits 13 positive Bescheide erhalten“, weist Völkel auf den enormen Verwaltungsaufwand hin.

Fest steht: Mit der Installation der RLT-Anlagen - wie vom Rat beschlossen in allen Einrichtungen, in denen Kinder unter zwölf Jahren betreut werden - kann erst ab 2022 gerechnet werden. Noch im Oktober haben die Politiker eine außerplanmäßige Auszahlung von 1,5 Millionen Euro beschlossen, um an Fördermittel des Bundes zu kommen, die bis zu 80 Prozent der Kosten von rund acht Millionen übernehmen. Die Planung mit externen Fachbüros für 21 Schul- und Kita-Gebäude im Stadtgebiet laufe, bestätigt Völkel. Also heißt es weiter abwarten und hoffen, dass zumindest die mobilen Luftreinigungsanlagen zeitnah geliefert werden. Derzeit stehen 45 dieser Geräte in den weiterführenden Schulen.

