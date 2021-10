Morgen endet die Sommerzeit

Uhren werden eine Stunde zurückgestellt

Neustadt (tma). Eigentlich wollte das Europaparlament im vergangenen Jahr einen Gesetzesvorschlag auf den Weg bringen, mit dem Mitgliedsstaaten selbst entscheiden können, ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit wollen. Doch die Entscheidung wurde vertagt - auch, wenn sich mehrere Millionen Bürger dafür ausgesprochen haben.

Daher werden am frühen Sonntagmorgen die Uhren einmal mehr auf Winterzeit umgestellt. Die Zeiger drehen sich dann von 3 Uhr auf 2 Uhr zurück. Wer am Montagmorgen also nicht eine Stunde zu früh aufstehen möchte, sollte vor allem den Wecker rechtzeitig auf die dann gültige Winterzeit umstellen.

