Auch Fußgänger und Radfahrer müssen sich neue Wege suchen

Vollsperrung: Abrissarbeiten am Parkplatz haben begonnen

Das Parkplatzgelände ist seit Montag abgeriegelt. Fußgänger und Radfahrer nutzen oft den Weg „Am kleinen Walle“ (re.), um in die Innenstadt zu gelangen. Fotos: Gade-Schniete

Neustadt (dgs). Pünktlich am Montag haben die Abrissarbeiten auf dem Parkplatz in der Innenstadt begonnen. Damit sind für Autofahrer über 100 zentrale Parkplätze weggefallen. Aber auch für Radfahrer und Fußgänger bringt die Vollsperrung des Geländes Beeinträchtigungen mit sich. Aus der Lindenstraße kommend, müssen sie jetzt über die Herzog-Erich-Allee nach links oder rechts ausweichen, um in die Fußgängerzone zu gelangen. Gern genutzt wird dabei der Schotterweg „Am kleinen Walle“, der hinter dem abgesperrten Parkplatz bis hin zur Marktstraße führt. Allerdings wird dazu die Herzog-Erich-Allee dann oft in Höhe dieses Weges gekreuzt, was nicht ungefährlich ist. Verkehrskoordinator Benjamin Gleue weist zudem darauf hin, dass der Bürgersteig von Radfahrern nicht entgegen der Fahrtrichtung befahren werden darf. Er hofft hier auf die Eigenverantwortung der schwächeren Verkehrsteilnehmer.

Geöffnet ist wieder der abgehängte Teil der Lindenstraße, der ebenfalls in die Innenstadt weiterführt. „Hier läuft aber der gesamte Baustellenverkehr entlang“, warnt Gleue. Außerdem gilt ein absolutes Halteverbot. „Wenn aber jemand schlecht zu Fuß ist und für einen Arztbesuch nicht mehr weit laufen kann, darf auch mal kurz gehalten werden“, so Gleue. Die städtischen Mitarbeiter seien gehalten, beide Augen zuzudrücken. Insgesamt seien bei der Stadt nur wenig Anfragen eingegangen, berichtet er. Die alternativen Parkplatzangebote würden angenommen, es seien aber immer noch Kapazitäten frei.

