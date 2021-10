Hortkinder in Alarmstimmung

Brandschutzerziehung im neuen Feuerwehrzentrum

Neustadt (dgs). Alarmstimmung im Feuerwehrzentrum: Hortkinder aus Poggenhagen lassen sich von Matthias Rabe, Brandschutzerzieher der Stadt, erklären, was zu tun ist, wenn es brennt. Durch die Ankleideräume geht es im Eiltempo in die Fahrzeughalle. Im Ernstfall muss es ja auch schnell gehen, das ist klar. Die Kinder eine Menge Fragen. Manche kennen sich aber auch schon aus. „In meiner Familie sind vier bei der Feuerwehr“, erzählt Scarlett. Kim möchte gern mal eine Feuerwehrjacke anprobieren, und auch der Helm wandert über die Köpfe. Nacheinander inspizieren die Kinder das Einsatzleitfahrzeug. Wann kommt man da sonst schon rein? Für den Brandschutzerzieher eröffnen sich im Feuerwehrzentrum jede Menge neuer Möglichkeiten. „Sonst bin ich mit einem großen Koffer in die Schulen gegangen, um den Kindern die Feuerwehr näher zu bringen“, berichtet er. Hier sei alles viel anschaulicher. Und der Andrang der Kitas und Schulen ist groß. Für die Hortgruppen aus Poggenhagen laufen die Ferien spannend weiter: Nach einem Informationsbesuch der Polizei feiern sie eine Halloween-Party im Waldhaus Rieth in Bordenau.

