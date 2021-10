Jazz-Konzert am Freitag im Schloss fällt aus

Krankheitsbedingte Absage

Neustadt (dgs). Wie die Region Hannover aktuell bekannt gibt, muss das Konzert mit dem Jazz-Quartett „MØA“ am Freitag kurzfristig aus Krankheitsgründen abgesagt werden. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. Tickets können an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben worden sind.

Ausgabe-Nr. 1181 vom 30.10.2021