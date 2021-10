Zeit der großen Shows ist vorbei

MSG: „Von Ständchen bis Stadtfest und ganz viel Spaß“

Für langjährige aktive Zugehörigkeit geehrt: (Vordere Reihe v.li) Lara Willmann, Anja Willman und Tina Kubelt; (hintere Reihe v.li) Thomas Willmann und Loris Ennulat.

Poggenhagen (r/dgs). Während so mancher Verein in der Corona-Zeit erhebliche Blessuren davontrug, sei die Musik- und Showguard (MSG) relativ unbeschadet durch gekommen, erklärte die Vorsitzende Sandra Gellermann auf der Jahreshauptversammlung. Nach Lockdown und Neustart musste die MSG zwar auf einige Spielleute verzichten, es konnten aber auch neue dazugewonnen werden.

Auch finanziell sei der Verein gut aufgestellt, obwohl es zu Einnahmeausfällen durch fehlende Auftritte kam, wie Kassenwart Ronald Gellermann berichtete. Investieren will er unter anderem in ein neues Outfit für die Spielleute. Das fügt sich in eine Reihe von bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen ein. „Wir als Verein müssen uns den Veränderungen stellen“, betonte Gellermann. Die Zeiten, in denen jährlich eine große Show einstudiert wurde, gehörten der Vergangenheit an. Stattdessen setze die MSG auf Musikstücke, die einem breiten Publikum bekannt seien und stets für gute Stimmung sorgten. „Von Ständchen bis Stadtfest und ganz viel Spaß“, heißt künftig die Devise. Dazu gehöre ein lockeres Auftreten mit toller Musik und natürlich auch ein kleines bisschen Show, so Gellermann.

Neben der Ausrichtung des Vereins standen Neuwahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Dabei wurde das Führungsteam, Sandra Gellermann als Vorsitzende und Anja Willmann als zweite Vorsitzende, im Amt bestätigt. Auch bei der Kassenführung setzt der Verein mit Ronald Gellermann und Loris Ennulat auf Bewährtes. Das Amt des ersten Schriftführers übernimmt Torsten Eichmann. Seine Stellvertreterin ist Lara Willmann, die zuvor als Jugendwartin dem Vorstand angehörte. Neuer Jugendwart ist Marvin Lindenberg, Stabführerin Martina Gerriets. Tina Kubelt kümmert sich als Zeugwartin um die Ausstattung der Spielleute. Die Wahl der Kassenprüfer fiel auf Sabine Ennulat und Michael Willenburg.

Geeehrt für ihren 20-jährigen Einsatz wurden Tina Kubelt, Anja Willmann und Thomas Willmann. Lara Willmann und Loris Ennulat sind seit 15 Jahren aktiv dabei. Michael Strecker gehört der MSG seit fünf Jahren an.

