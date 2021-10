Jugendhaus muss in zwei Jahren umziehen

Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße nur als „temporäre Lösung“

In das Gebäude des Stadtbüros an der Theodor-Heuss-Straße soll später vorübergehend das Jugendhaus einziehen.

Neustadt (dgs). Der Rathausneubau im Zentrum bringt auch Veränderungen für die Stadtjugendpflege mit sich. Mit Umzug der Mitarbeiter in den Neubau werden die Grundstücke an der Theresenstraße und auch das Jugendhaus am „Großen Weg“ 2023 an die Hannoversche Volksbank übergeben, die dort bereits Wohnbebauung geplant hat. Das Jugendhaus soll dann in das Gebäude des Stadtbüros an der Theodor-Heuss-Straße 18 einziehen. Am Montag berät der Ausschuss für Stadtentwicklung (USA) über den Vorschlag.

Aufgrund der Vorgaben komme das Gebäude allerdings nur vorübergehend in Frage, macht die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage deutlich. „Für eine längerfristige Nutzung als Jugendhaus ist das Gebäude und die Umgebung in keiner Weise geeignet,“ heißt es da. Zwar steht das Gebäude selbst nicht unter Denkmalschutz, allerdings die gesamte umliegende Anlage der Kasematten am Erichsberg. Hier dürfe das äußere Erscheinungsbild nicht gestört werden, was bedeutet, dass zum Beispiel das Aufstellen von Fußballtoren Basketballkörben generell nicht gestattet ist. Auch die Räume sind für die Stadtjugendpflege nur bedingt nutzbar, so ist nur das Erdgeschoss barrierefrei. Da zuletzt keine Investitionen mehr an dem Gebäude vorgenommen wurden, ist es zudem sehr energiekostenintensiv. Das Jugendhaus am großen Weg wird in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen. Rund 250 Jugendliche haben die Angebote im vergangenen Jahr genutzt, 75 von ihnen zählen zu den „Stammbesuchern“. Von daher benötige die Stadtjungedpflege in Zukunft deutlich mehr Nutzfläche und vor allem ein großzügiges Außengelände, so die Verwaltung. Sie hat in den laufenden Haushalt bereits 250.000 Euro Planungskosten eingestellt.

