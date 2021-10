Die Corona-Lage am Freitag: Neue Verordnung mit 3G-Regeln

Neustadt (tma). Weil die 7-Tage-Inzidenz in der Region Hannover am fünften Werktag in Folge den Schwellenwert von 50 übersteigt, gilt ab morgen eine neue Verordnung. Die 3G-Regel gilt erneut für:

• die Teilnahme an einer Sitzung, Zusammenkunft oder Veranstaltung in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 gleichzeitig anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern

• die Nutzung von Sportanlagen in geschlossenen Räumen, einschließlich Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen und ähnlichen Einrichtungen wie Spaßbädern, Thermen und Saunen sowie der jeweiligen Duschen und Umkleiden

• die Nutzung einer Beherbergungsstätte

• Gastgewerbliche Betriebe wie Gaststätten, Restaurants oder Bars

• die Entgegennahme einer Dienstleistung eines Betriebs der körpernahen Dienstleistungen mit Ausnahme von medizinisch notwendigen körpernahen Dienstleistungen

Wieder werden vier positive Tests in der Statistik des Gesundheitsamtes der Region von sechs Genesungen ausgeglichen. Die Zahl aktuell als "infiziert" geltender Menschen sinkt auf 27 (-2). Seit Pandemiebeginn gab es nun 1.706 (+4) direkt Betroffene. Davon starben 47 an Corona, 1.632 (+6) sind genesen. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner für Neustadt bleibt bei 33,1 (+/-0).

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 61,1 (+1,1) angegeben, die landesweite Hospitalisierung-Inzidenz liegt bei 2,3 (-0,1) und die Intensivbehandlungs-Quote bei 3,6 (+/-0).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard.

