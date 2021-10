Stadtrundgang auf den Spuren jüdischen Lebens

Treffpunkt morgen am Mahnmal

Häuser und Plätze erinnern an jüdische Familien, die hier bis zur Nazi-Zeit lebten. Fotos. (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ bietet der Arbeitskreis Regionalgeschichte am Sonntag, 24. Oktober, 11 Uhr einen Stadtrundgang an. Noch heute sind Häuser in Neustadt zu finden, in denen jüdische Familien lebten und arbeiteten. Es gibt Gebäude, Straßen und Plätze, die für die Geschichte der traditionsreichen jüdischen Gemeinde von besonderer Bedeutung waren. Darüber hinaus spiegelt sich im Straßenbild ein mehr als dreißigjähriger Diskurs um das öffentliche Gedenken an die Vertriebenen und Ermordeten des Holocaust.

Treffpunkt für den Rundgang ist am Mahnmal „Zwischen den Brücken“. Eine Anmeldung beim Arbeitskreis Regionalgeschichte, Telefon 05032/61705 oder E-Mail: ak.reg@t-online.de ist erwünscht.

