Sicherheitsausrüstung für die Tafel: Temps spendet 3.000 Euro

Christina Schlicker (v. li.) und Jürgen Kassebeer vom Tafel-Vorstand freuen sich über den Scheck des Malerunternehmens Temps, überbracht von Peter Brock.

Neustadt (tma). Etwa 30 Prozent weniger Kunden als noch vor einem Jahr versorgt die Tafel im Stadtgebiet aktuell. Doch entgegen Vermutungen am Anfang der Pandemie scheint die Zukunft gesichert. Dazu hat nun auch der Malerbetrieb Temps mit einer Geldspende von 3.000 Euro beigetragen.

„Für alle, die mit schweren Kisten arbeiten, haben wir Sicherheitshandschuhe angeschafft“, freut sich die Leiterin Christina Schlicker. Der Rest werde in Lebensmittel umgesetzt. Es ist in diesem Jahr ein weiterer Schritt, um die ehrenamtlichen Helfer auszurüsten. „Unsere Leute sind uns sehr wichtig“, so Schlicker, die auch vor einigen Monaten die Impftermine für das Team organisiert hat. „Keiner hat Angst hier zu arbeiten.“

Aktuell arbeitet die Tafel daran, die 3G-Regel umzusetzen, damit wieder mehr Kunden gleichzeitig den Ausgaberaum betreten können. Für die Zukunft wird eine weitere, große Investition ins Auge gefasst: „Wir wollen ein Auto anschaffen, da kommt man nicht mehr drum herum.“

