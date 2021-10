Kindertagesstätten laden im November zu Besichtigungen ein

Individuelle Regelungen nach telefonischer Anmeldung

Neustädter Land (tma). Die Kindertageseinrichtungen laden für den „Anmeldemonat“ November an einigen Terminen zu Informationstagen ein. Während der Besichtigungen gelten jeweils individuelle Maßnahmen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist dabei immer Pflicht, ob die 3G-Regel zu beachten ist, kann individuell nachgefragt werden.

• Johannes-Kita,­­ Wacholderweg 7, Telefon: 05032/4477. Montag, 8. November von 16.30 bis 18 Uhr mit vorheriger Anmeldung.

• Kita Liebfrauen, Gerhart-Hauptmann-Straße 3, Telefon 05032/2700. Besichtigungstermine ab 1. November nach telefonischer Anmeldung, es gilt die 3G-Regel.

• Kita Abenteuerland, Nienburger Straße 17, Telefon 05032/65810. Samstag, 6. November, von 11 bis 14 Uhr nur mit telefonischer Anmeldung, Besichtigungen an anderen Tagen nach Absprache möglich.

• Kita Regenbogenland, Am Kuhlager 10, Telefon 05032/963270. Samstag, 6. November, von 10 bis 13 Uhr nur mit telefonischer Anmeldung, Besichtigungen an anderen Tagen nach Absprache möglich.

• Kita Auenland, Ahnsförth 17, Telefon 05032/9269553. Samstag, 6. November, ab 11 Uhr nach telefonischer Anmeldung.

• Familienzentrum St. Peter und Paul, Wunstorfer Straße 17, Telefon 05032/4471. Samstag, 6. November, von 10 bis 12 Uhr. Termine nach telefonischer Absprache.

• Kindergarten Rübenzwerge, Von-Weber-Straße 11b, Telefon 05032/94248. Mittwoch, 17. November, von 15 bis 17 Uhr, alternative Termine nach Absprache.

• Kinderkrippe „Die Krümelmonster“, Rundeel 19, Telefon 05032/918749. Freitag, 12. November, von 15 bis 17 Uhr und Dienstag, 23. November, von 14.30 bis 17 Uhr nach telefonischer Anmeldung.

• Kita Ratzenspatzen, Am Goetheplatz 5, Telefon 05032/963522.

Besichtigungen nach der 3G-Regel am Freitag, 5. sowie Donnerstag, 18. November, nach telefonischer Anmeldung oder per E-Mail an info@ratzenspatz.net.

• Spatzennest Hagen, Zur Kirche 5a, Telefon 05034/9599604.Besichtigungen am Mittwoch, 10. November, von 16 bis 17.30 Uhr nach telefonischer Anmeldung.

• Storchennest Hagen, Zur Kirche 4, Telefon 05034/9599601.Besichtigungen vom 1. bis 5. November ab 15.30 Uhr nach telefonischer Anmeldung.

• Bauernhofkindergarten Laderholz, An der Alpe 13a, Telefon 05074/7133948. Samstag, 13. November, von 10 bis 12 Uhr nach telefonischer Anmeldung oder per E-Mail an landkinder.laderholz@kita-natura.de.

• Integrative Kita Hagen, Zur Kirche 7 (Kita) und Am Stadion 2 (Hort), Telefon 05034/1547. Besuchstermine am Donnerstag, 11. November, von 16 bis 18 Uhr nach telefonischer Absprache.

• Kita „Sonnenblume“, Mandelsloh, Wiklohstraße 15, Telefon 05072/232. Besichtigungen von 16 bis 17 Uhr nach telefonischer Anmeldung. Infos unter www.sonnenblume-mandelsloh.com; oder per E-Mail an kts.mandelsloh@evlka.de.

• Kita „Schatzinsel“, Otternhagen, Otternhagener Straße 72, Telefon 05032/2039. Besichtigungen am Montag, 1. November, zwischen 16 und 18 Uhr.

• Kita Mariensee, Höltystraße 5a, Telefon 05034/723. Montag, 1. November, von 16.30 bis 18.30 Uhr, es gilt die 3G-Regel.

• Kita Empede-Himmelreich, Empeder Straße 6, Telefon 05032/1317. Besichtigungstermine nach Absprache.

• Kita Büren, Kampweg 15, Telefon 05072/1511. Nach telefonischer Anmeldung werden Einzeltermine vergeben.

• Kita „Rappelkiste“, Suttorf, Schulstraße 21, Telefon 05032/63131. Besuchstage nach Anmeldung donnerstags vom 4. bis 25. November, jeweils von 15 bis 16 Uhr. Anmeldungen auch per E-Mail an Kita-suttorf@neustadt-a-rbge.de.

• Kita „Kraut & Rüben“, Borstel/Nöpke, An der Schule 2, Telefon 05034/9597578. Besichtigungen nach Anmeldung.

• Kita Ahnsförth, Ahnsförth 7, Telefon 05032/9198496. Besichtigung nach Absprache.

• Kinder- und Jugendhaus, Dyckerhoffstraße 30, Telefon 05032/62335. Besichtigung nach telefonischer Absprache.

• AWO Kita, Brüder Grimm Weg 1, Tel: 05032/2556. Besichtigungen nach telefonischer Anmeldung

• Kita Mardorf, Bei den langen Birken 17a, Telefon 05036/1235.Besichtigung nach telefonischer Absprache jederzeit möglich.

• Kita „Löxterzwerge“, Stöckendrebber, Löxter Straße 20, Telefon 05073/1880. Besichtigungen nach Absprache.

• Kita Dudensen, Dudenser Str.aße 43, Telefon 05034/1408. Besichtigung nach Absprache.

