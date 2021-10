Ab Montag fallen 110 Parkplätze weg

Bauarbeiten für das neue Rathaus sind in vollem Gange

Neustadt (dgs). Es ist unübersehrbar: Die Vorarbeiten für das neue Rathaus sind in vollem Gange. Ab Montag ist der Parkplatz zwischen Sparkasse und H & M-Kaufhaus jetzt komplett gesperrt. Rund 110 Parkplätze fehlen dann in der Innenstadt.

Mit Wochenbeginn werden die Stützmauern und betonierten Flächen auf dem Parkplatzgelände zurückgebaut. Anschließend beginnen die Erdarbeiten für eine Tiefgarage. „Die Bagger wechseln praktisch nur auf die andere Straßenseite“, erläutert dazu Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Denn das Unternehmen baut derzeit noch die Tiefgarage für das so genannte „Neustadt-Tor“ vor dem Bahnhof.

Auf insgesamt elf Schildertafeln weist die Stadt Autofahrer auf alternative Parkmöglichkeiten hin. Parkplätze gibt es, wie berichtet, auf dem Schützenplatz und „Zwischen den Brücken“. Aus Norden kommend, stehen Parkplätze an der Eckstein-Mühle und „Am Walle“ zur Verfügung. Für die Parkpalette am Wallgraben hat die Stadt die Parkgebühr - wie sonst auch üblich - auf einen Euro für zwei Stunden gesenkt. 70 weitere Parkplätze sollen in den nächsten Wochen auf der Fläche des abgerissenen Möbellagers an der Landwehr entstehen.

Aufgehoben werden auch noch einige Seitenparkplätze am „Entenfang“, da über diese Straße der Lieferverkehr für die Fleischerei Plinke im Plangebiet umgeleitet werden muss. In der engen Gasse sei ansonsten nicht genügend Platz für Lastwagen, so Gleue.

Mindestens für zwei Jahre wird die Innenstadt zur Großbaustelle - aber schon jetzt fragt sich so mancher, wie denn das neue Rathaus und der Einzelhandel an dieser Stelle verkehrstechnisch erschlossen werden soll. Fest steht: Eine direkte fußläufige Querung vom Bahnhof durch das Neustadt-Tor in Richtung Rathaus wird es mittelfristig nicht geben. „Solange die Wunstorfer Straße als Bundesstraße so ist, wie sie ist, wird keine Querung möglich sein“, macht Verkehrskoordinator Benjamin Gleue deutlich. Stattdessen müssen Passanten rechts oder links bis zur nächsten Ampelanlage gehen, um in die Innenstadt zu kommen.

Allerdings werde es mit der anstehenden Aufhebung der Bahnübergänge an der Nienburger und der Moordorfer Straße auch für die Bundesstraße neue Überlegungen geben, kündigt der Verkehrskoordinator an. „Konkretes gibt es da aber noch nicht“, betont er.

Für den Autoverkehr ist nach der Bauphase allein die Zufahrt über die Herzog-Erich-Allee vorgesehen. Das gilt auch für den Baustellenverkehr.

Ein umfangreiches Verkehrskonzept für die Innenstadt sei in Arbeit, wie Gleue berichtete. Dazu wurden erst im Mai neue Zahlen ermittelt. Neue Wege sollen sich für Radfahrer eröffnen (die NZ berichtete). Hier will die Stadt noch in diesem Jahr Pläne vorstellen, Förderanträge sind bereits gestellt.

