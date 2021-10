Bushaltestellen werden nach Einstiegszahlen weiter ausgebaut

An der KGS ist die nächste Maßnahme geplant

Neustadt/Eilvese (tma). Nachdem in den vergangenen Jahren in beinahe jedem Dorf im Stadtgebiet Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut wurden, geht die Planung weiter - jedoch werden nicht die Bauwerke im schlechtesten Zustand priorisiert.

„Meine Frau muss mit ihrem Rollator zur Haltestelle am Bahnhof gehen“, berichtet der Eilveser Werner Schmidt. „Dort gibt es nicht einmal einen Gehweg.“ Er habe dieses Thema schon in der Vergangenheit angesprochen und sei von der Stadtverwaltung nicht ernstgenommen worden.

„Wir bauen weitere Bushaltestellen nach Einstiegszahlen aus“, erklärt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue das weitere Vorgehen. Noch in diesem Jahr ist somit eine Baumaßnahme an der Leinstraße stadtauswärts vorgesehen - dort sorgen die Schüler der Kooperativen Gesamtschule für hohe Nutzungszahlen. Am Eilveser Bahnhof müssen sich die Anwohner jedoch weiter gedulden, die Haltestelle werde nicht ansatzweise so stark frequentiert.

