Bekannte Journalistin gestorben

Katrin Helwich wuchs in Hagen auf

Verstarb im Alter von 45 Jahren: Die ZDF-Redakteurin Katrin Helwich.

Neustadt/Hagen. Auch im Neustädter Land hat der Tod der ZDF-Redakteurin Katrin Helwich Betroffenheit ausgelöst. Er habe den beruflichen Weg der in Hagen aufgewachsenen Helwich bis zu ihrer leitenden Position beim ZDF immer bewundert, sagt der Hagener Heinz Busse. Auch bei früheren Mitschülern habe ihr Tod für Fassungslosigkeit gesorgt, so Busse. Das frühere „Hagener Mädchen“ besuchte zunächst die Grundschule im Dorf und später das Gymnasium in Neustadt. Jetzt verstarb Katrin Helwich nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von nur 45 Jahren am 9. Oktober in Mainz.

Nach Abschluss ihres Studiums an den Universitäten Hamburg und Bordeaux und einer Tätigkeit als studentische Hilfskraft begann Helwich 2003 ein ZDF-Redaktionsvolontariat. Bis 2007 war sie als Reporterin, Autorin und Redakteurin in den Redaktionen Zeitgeschichte und der ZDF-Hauptredaktion tätig. Sie arbeitete eng mit Guido Knopp in der Zeitgeschichte und Bettina Schausten in der Innenpolitik zusammen. Von 2007 bis 2009 war sie Referentin des ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender.

Ihr weiterer Aufstieg erfolgte 2010 als Chefin vom Dienst in der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen, 2015 wurde sie stellvertretende Leiterin der ZDF-Redaktion „auslandsjournal“ wurde, 2017 übertrug das ZDF ihr die Leitung der Sendung. Sie steuerte die Berichte der vielen Auslandskorrespondenten. 2020 erhielt die Sendung den Deutschen Fernsehpreis mit dem Sonderpreis „Beste Information“ für hervorragende Leistungen in der Corona-Berichterstattung.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey erklärte in seinem Nachruf, Helwich sei es gelungen, die Traditionsmarke „auslandsjournal“ in die digitale Zukunft zu führen. Ihr Verlust wiege professionell und vor allem menschlich schwer.

Katrin Helwich hinterlässt ihren Ehemann Claudio Armbruster, der Autor für Kulturthemen im „heute journal“ ist. Das Ehepaar hat zwei Kinder im schulpflichtigen Alter.

Ausgabe-Nr. 1180 vom 23.10.2021