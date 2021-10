Der Frühling kommt im Oktober

Sonntag ist Konzert in der St. Osdag-Kirche

Mandelsloh (r/dgs). „Tänzerische Frühlingsklänge“ sollte es am 1. Mai zum Auftakt der Konzertreihe in der St. Osdag-Kirche geben - auch dieses Konzert fiel der Pandemie zum Opfer. Aber die Singakademie Niedersachsen, die dieses Programm geplant hatte, nahm die Frühlingsklänge einfach mit und lässt sie nun am Sonntag, 24. Oktober, um 17 Uhr frei. Partner ist das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode.

Zwar noch ohne Chor, aber mit einem gleichwohl abwechslungsreichen Programm wehen bewegte tänzerische Klänge durch den Raum. Von Franz Schubert erklingen die romantisch intonierten „Deutsche Tänze“. Und Bela Bartok hat folkloristische Melodien seiner ungarischen Heimat zu einer schwungvollen Kammerorchester-Suite zusammengefasst.

Harfenistin Cornelia Schott wird mit dem Orchester das bekannte Werk „Danse sacrée et profane“ des französischen Meisters Claude Debussy musizieren.

Das musikalische Programm wird ergänzt durch Tanz-Gedichte aus verschiedenen Epochen der Literatur. Die Texte rezitiert Heidrun Heinke.

Mikis Theodorakis zu Ehren wird der Pianist Nicolas Bajorat Teile des ersten Klavierkonzertes spielen, das der vor wenigen Wochen im Alter von 96 Jahren verstorbene berühmte Grieche im Jahre 1959 für Klavier und Kammerorchester komponierte. Die Noten des Konzertes waren lange verschollen und wurden erst 2006 wieder entdeckt.

Das Konzert wird nach den 2G-Regeln durchgeführt. Das bedeute, dass es keine Abstandsregeln geben muss, dass es keine Beschränkungen bei den Sitzplätzen gibt und dass im Saal keine Masken getragen werden müssen, wie der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Bodo Messerschmidt, erklärt.

Karten gibt direkt an der Konzertkasse vorm Konzert und in der St. Osdag-Apotheke.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1180 vom 23.10.2021