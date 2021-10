Weiterer Einbruch in ein Reihenhaus

Neustadt (r/tma). Durch das Einwerfen der Terassentür gelangte ein Einbrecher in der Nacht zu Dienstag, 19. Oktober, in ein Reihenendhaus am Asternweg.

Es wurden alle Räume durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Garbsen ermittelt.

Wer zur Tatzeit auffällige Personen dort oder in der Nähe gesehen hat oder andere Hinweise

hierzu geben kannkann die Polizisten unter Telefon 05131/701-115 erreichen.

